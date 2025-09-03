  • Поиск
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался из-за неразберихи с другим переходом

вчера, 17:51

Экс-защитник московского «Динамо» Саба Сазонов не смог перейти в испанский «Хетафе» из-за медленного интернета в офисе клуба и неразберихи с переходом Уче в «Кристал Пэлас». Трансфер запоздал всего на 2 минуты, сообщает GeoTeam.

«Хетафе» нужно было успеть продать Уче, чтобы освободить место в платежной ведомости для нового игрока. Сначала Сазонову сказали, что трансфер Уче сорвался, однако затем сделку все-таки осуществили.

Клуб и представители Сазонова попытались оформить переход в последние 12 минут трансферного окна, но не успели загрузить все документы.

sv_1969
sv_1969
вчера в 18:39
Но это ведь же не жизнь оборвалась! А так если представить какие то 2 минуты решили
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:22
Чего ещё ожидать о мадридского клуба)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:17
Уже о таком футболисте и не помню...растворился на просторах гейропы)
