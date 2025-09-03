Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался из-за неразберихи с другим переходом

1756911117

вчера, 17:51

Экс-защитник московского «Динамо» не смог перейти в испанский «Хетафе» из-за медленного интернета в офисе клуба и неразберихи с переходом Уче в «Кристал Пэлас». Трансфер запоздал всего на 2 минуты, сообщает GeoTeam.

«Хетафе» нужно было успеть продать Уче, чтобы освободить место в платежной ведомости для нового игрока. Сначала Сазонову сказали, что трансфер Уче сорвался, однако затем сделку все-таки осуществили.

Клуб и представители Сазонова попытались оформить переход в последние 12 минут трансферного окна, но не успели загрузить все документы.