Футбольные клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно

вчера, 21:08

Футбольные клубы во всем мире суммарно потратили рекордные $9,76 млрд на приобретения игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Сумма расходов в период с 1 июня по 2 сентября увеличилась более чем на 50% по сравнению с показателем годичной давности. За этот период было заключено около 12 тысяч международных сделок.

Отмечается, что английские клубы потратили $3,19 млрд. Однако по подсчетам консалтинговой компании Deloitte, только клубы Английской премьер-лиги израсходовали $4 млрд. На втором месте по суммарным тратам расположились германские клубы ($980 млн), на третьем — итальянские ($950 млн).

Российские клубы расположились на 13-й строчке по сумме потраченных средств. На трансферы они израсходовали $12,3 млн. Трансферное окно в России закроется 11 сентября.