Футбольные клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно

вчера, 21:08

Футбольные клубы во всем мире суммарно потратили рекордные $9,76 млрд на приобретения игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сумма расходов в период с 1 июня по 2 сентября увеличилась более чем на 50% по сравнению с показателем годичной давности. За этот период было заключено около 12 тысяч международных сделок.

Отмечается, что английские клубы потратили $3,19 млрд. Однако по подсчетам консалтинговой компании Deloitte, только клубы Английской премьер-лиги израсходовали $4 млрд. На втором месте по суммарным тратам расположились германские клубы ($980 млн), на третьем — итальянские ($950 млн).

Российские клубы расположились на 13-й строчке по сумме потраченных средств. На трансферы они израсходовали $12,3 млн. Трансферное окно в России закроется 11 сентября.

Источник: itar-tass.com
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался из-за неразберихи с другим переходом
Вчера, 17:51
Официально«Аякс» подписал датского форварда Дольберга
Вчера, 10:28
«Ливерпуль» осуществил три самых дорогих трансфера летнего окна 2025 года
02 сентября
Сын Это'О стал игроком «Мирандеса»
02 сентября
Гюндоган переходит в «Галатасарай»
02 сентября
Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов Доннарумма перешел в «Ман Сити»
02 сентября
 
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:05, ред.
Что-то слабо верится в то что российские клубы потратили всего 12, 3 миллиона долларов. Один только ПФК ЦСКА за покупку и аренду Алвеса, Руиса, Виктора, Лусиано и Верде раскошелились в общей сложности на сумму более чем на миллион, озвученной в этой новости. А Газпром и того больше его траты составили больше тридцати миллионов, но ведь есть ещё четырнадцать клубов, которые тоже делали покупки в это лето. Наверное где-то нолик потерялся.)) Зато армейский клуб, благодаря своей грамотной трансферной политике, не смотря на траты, всё равно остаётся в прибылях, по некоторым данным, за последние годы он сумел заработать порядка десяти миллионов.
Болейте за своих, а не против чужих!
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 22:32, ред.
А как клубы РПЛ могли израсходовать 12,3 млн, если там у одного Зенита/Спартака пол-футболиста столько стоит? Может, это какой-то баланс?

P.S. Вопрос редакции - что с сайтом, погибает по чуть-чуть? Блоги просто перестали появляться, новости потоковые с других ресурсов, ничего примечательного, модернизация сайта грустная(
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:58
Какая пропасть между АПЛ и остальными? А ведь пузырь всё надувается.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:50
Раньше футболисты играли в футбол, а теперь деньги! Это печально!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:40
Это и пугает. Тенденция такова, что чем больше тратят, тем меньше выхлоп.
Вещий
Вещий
вчера в 21:28
Деньги не малые... главное чтобы на пользу пошли.
