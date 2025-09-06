1757173011

сегодня, 18:36

Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной России по футболу на стадионе «Аль-Садд» перед товарищеским матчем с командой Катара.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» и начнется в 18:15 мск. В тренировке приняли участие 23 футболиста, Андрей Мостовой не вышел на поле.

Матч между сборными России и Катара будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. Арена «Аль-Садд» вмещает 15 тыс. зрителей. Как сообщили в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.