Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной

сегодня, 18:36
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной России по футболу на стадионе «Аль-Садд» перед товарищеским матчем с командой Катара.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» и начнется в 18:15 мск. В тренировке приняли участие 23 футболиста, Андрей Мостовой не вышел на поле.

Матч между сборными России и Катара будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. Арена «Аль-Садд» вмещает 15 тыс. зрителей. Как сообщили в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.

Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:16
По игре и не скажешь что у нашей "сборной" бывают тренировки
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:59
Чем им ещё заниматься? В Катаре всё спокойно
Вещий
Вещий
сегодня в 18:58
Так сказать морально поддержали...:)))
