Пропустивший два матча Месси провёл тренировку перед полуфиналом Кубка Лиг

1756276775

вчера, 09:39

Помощник тренера «Интер Майами» рассказал журналистам о состоянии защитника и нападающего .

Испанец пропустил матч МЛС с «Ди Си Юнайтед». Аргентинец отсутствовал в последних двух играх команды. Завтра клуб из Флориды проведёт полуфинал Кубка Лиг с «Орландо Сити».

Жорди и Лео тренировались сегодня. Они показали себя хорошо, но нам нужно подождать. С такими травмами нужно посмотреть, как они будут себя чувствовать позже. Надеюсь, мы сможем на них рассчитывать.

Защитник отметил, что видел, как Месси и форвард Луис Суарес отрабатывают пенальти: