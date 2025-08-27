 
Пропустивший два матча Месси провёл тренировку перед полуфиналом Кубка Лиг

вчера, 09:39

Помощник тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес рассказал журналистам о состоянии защитника Жорди Альбы и нападающего Лионеля Месси.

Испанец пропустил матч МЛС с «Ди Си Юнайтед». Аргентинец отсутствовал в последних двух играх команды. Завтра клуб из Флориды проведёт полуфинал Кубка Лиг с «Орландо Сити».

Жорди и Лео тренировались сегодня. Они показали себя хорошо, но нам нужно подождать. С такими травмами нужно посмотреть, как они будут себя чувствовать позже. Надеюсь, мы сможем на них рассчитывать.

Защитник Ноа Аллен отметил, что видел, как Месси и форвард Луис Суарес отрабатывают пенальти:

Он выглядит бодрым. Месси всегда голоден, как 21-летний парень, и он хочет играть. Он в хорошей форме, и даже будучи травмированным, остаётся в зале и продолжает усердно работать.

Шуня771
Шуня771
вчера в 10:42
Месси есть Месси, в игре должен быть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:40
Да, матч важный для команды. Но важней всего здоровья))) Удачи, Интер Месси))))
