Футболист Пальцев перешел из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар»

1757011281

вчера, 21:41

Защитник Валентин Пальцев перешел из махачкалинского «Динамо» в футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Клубы заключили соглашение об аренде футболиста с обязательным выкупом. Полноценный трансфер Пальцева в «Краснодар» состоится 24 января 2026 года. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.