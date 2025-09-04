  • Поиск
Футболист Пальцев перешел из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар»

вчера, 21:41

Защитник Валентин Пальцев перешел из махачкалинского «Динамо» в футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Клубы заключили соглашение об аренде футболиста с обязательным выкупом. Полноценный трансфер Пальцева в «Краснодар» состоится 24 января 2026 года. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.

Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:09
Значит неплохой защитник,если берет Краснодар.
Брулин
Брулин
вчера в 22:04
Если они в прошлом году смогли без пальцева ухватиться за чемпионство, то в этом точно обречены на чемпионство)
Гость
