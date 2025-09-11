  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировки

Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил работу с Адамовым и Ставером

вчера, 08:00

Вратари Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Евгений Ставер из казанского «Рубина» на сборе команды России в сентябре подтвердили свой класс. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Адамов впервые был вызван в сборную России. Он и Ставер не участвовали в матчах.

«Давно знаю Дениса Адамова заочно, работа в сборной России просто подтвердила то впечатление, которое у меня о нем было, — сказал Кафанов. — А оно очень хорошее. Если говорить про Женю Ставера, то он уже во второй раз был в сборной. Его качество — стабильность, он долгое время в „Рубине“, второй сезон. Денис Адамов только начал играть. Пока рано говорить по поводу следующего сбора, но игры чемпионата дадут ответы, им нужно подтверждать в каждой игре свой уровень».

27-летний Адамов провел 5 матчей за «Зенит» в разных турнирах, три из них отыграв «на ноль». Ставеру 27 лет, он провел 7 игр, в двух из них не пропустив.

Подписывайся в ВК
Все новости
Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной
06 сентября
Пропустивший два матча Месси провёл тренировку перед полуфиналом Кубка Лиг
27 августа
14 тысяч человек посетили открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади
21 августа Фото
Доннарумма провёл тренировку с ПСЖ
21 августа
Официально«Зенит» сегодня проведёт открытую тренировку на Дворцовой площади
21 августа
«Краснодар» опубликовал видео с красивыми сейвами вратарей на тренировке
20 августа Видео
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:33
Пора бы уже определиться с выбором вратарей. Считаю, что, если голкипер не имеет игровой практики, его в сборную России 🇷🇺 вызывать не стоит. Это я о Сафонове... Пришло время Матвею определяться с карьерой — конкуренции вратарей в ПСЖ нет и не будет, тренер сделал свой выбор не в пользу российского игрока и с этим пора смириться. Сафонову лучше заняться поисками нового клуба, пока он ещё востребован. Предлагаю ему обратить свой взор на Грецию 🇬🇷 или Турцию 🇹🇷 — там к русским относятся вполне себе нормально. Кстати, во Франции сейчас небезопасно, очень там не любят нынешнее правительство.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 