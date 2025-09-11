Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил работу с Адамовым и Ставером

1757566824

вчера, 08:00

Вратари из петербургского «Зенита» и из казанского «Рубина» на сборе команды России в сентябре подтвердили свой класс. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России .

Адамов впервые был вызван в сборную России. Он и Ставер не участвовали в матчах.

«Давно знаю Дениса Адамова заочно, работа в сборной России просто подтвердила то впечатление, которое у меня о нем было, — сказал Кафанов. — А оно очень хорошее. Если говорить про Женю Ставера, то он уже во второй раз был в сборной. Его качество — стабильность, он долгое время в „Рубине“, второй сезон. Денис Адамов только начал играть. Пока рано говорить по поводу следующего сбора, но игры чемпионата дадут ответы, им нужно подтверждать в каждой игре свой уровень».

27-летний Адамов провел 5 матчей за «Зенит» в разных турнирах, три из них отыграв «на ноль». Ставеру 27 лет, он провел 7 игр, в двух из них не пропустив.