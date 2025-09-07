Бруну Фернандеш отклонил три предложения из Саудовской Аравии

1757254097

сегодня, 17:08

Капитан «Манчестер Юнайтед» отклонил три предложения от саудовской Про-лиги, поступившие летом.

В начале лета «Аль-Хиляль» сделал щедрое предложение, которое включало в себя компенсацию в 100 миллионов фунтов стерлингов для «Юнайтед» и контрактный пакет для футболиста на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов.

Фернандеш, однако, решил остаться, настаивая на том, что хочет помочь в преодолении кризиса «Ман Юнайтед».

Затем «Аль-Наср» Криштиану Роналду также сделал аналогичное предложение, но ответ Фернандеша был таким же.

Третье предложение поступило от «Аль-Иттихада» в последние дни европейского летнего трансферного окна. Но их интерес был осложнен тем, что клуб уже использовал все квоты на иностранных игроков.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается только 10 сентября, однако «Аль-Иттихад» должен продать одного из своих иностранных звездных игроков, чтобы освободить место для Фернандеша.