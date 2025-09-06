«Челси» в январе снова попробует купить Фермина Лопеса

1757144420

сегодня, 10:40

«Челси» готов возобновить попытки приобрести хавбека «Барселоны» , предложив за него 70 миллионов фунтов стерлингов в январском трансферном окне.

Недавно команда Энцо Марески уже предложила 35 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего игрока, но в последние дни летнего трансферного окна получила отказ.

По информации испанского издания Fichajes, «Челси» вернется с новым предложением по атакующему полузащитнику в январе.

Ранее летом «Барселона» была готова продать Лопеса, но тренер Ханси Флик настоял на том, чтобы клуб оставил его.