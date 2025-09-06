«Челси» в январе снова попробует купить Фермина Лопеса

«Челси» готов возобновить попытки приобрести хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса, предложив за него 70 миллионов фунтов стерлингов в январском трансферном окне.
Недавно команда Энцо Марески уже предложила 35 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего игрока, но в последние дни летнего трансферного окна получила отказ.
По информации испанского издания Fichajes, «Челси» вернется с новым предложением по атакующему полузащитнику в январе.
Ранее летом «Барселона» была готова продать Лопеса, но тренер Ханси Флик настоял на том, чтобы клуб оставил его.
P.S. Челси солидный клуб, но к уж больно большим ребятам в огород залез...)
