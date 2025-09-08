  • Поиск
Джику, которым интересуется «Спартак», разорвал контракт с «Фенербахче»

сегодня, 21:11

Защитник Александер Джику, близкий к переходу в «Спартак», расторг контракт с «Фенербахче».

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Футбольной федерации Турции. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет около € 6,5 млн.

Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 21:47
Да вроде правда...пару дней назад писали , что его вроде тормознули....а вот теперь разорвал контракт...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:31
Чот я помню неделю назад он стоил 3-4 млн евро, за что ещё 2,5 прилипли? За характер?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:20
Он сделал это ради того, чтобы играть за Спартак? Посмотрим, сначала, правда это, потом и будем оценивать.
