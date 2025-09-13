  • Поиск
Головин не сыграет в матче чемпионата Франции из-за повреждения

вчера, 15:47
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против «Осера». Об этом сообщает пресс-служба «Монако».

Отмечается, что у игрока диагностировано мышечное повреждение. В текущем сезоне Головин провел три матча за «Монако» и не отметился результативными действиями.

Матч «Осера» и «Монако» пройдет в субботу и начнется в 22:05 мск. После четырех туров «Монако» с 6 очками занимает пятое место, «Осер» идет на 14-й строчке турнирной таблицы с 3 очками.

Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Ну ты , выздоравливай давай Сашок!
Гость
