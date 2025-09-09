«Барселона» сообщила о травме де Йонга

1757435312

вчера, 19:28

«Барселона» объявила, что хавбек получил легкую травму паха в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу между Нидерландами и Польшей в прошлый четверг.

Де Йонг был заменен на 83-й минуте матча Нидерландов и Польши, который закончился вничью 1:1. Впоследствии полузащитник пропустил отборочный матч против Литвы из-за травмы, характер которой не разглашался.

Теперь же «Барселона» объявила, что хавбек получил легкую травму паха в матче против Польши. Каталонский клуб не сообщил, как долго де Йонг будет отсутствовать, но все признаки указывают на то, что он вскоре вернется в игру.