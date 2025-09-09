  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» сообщила о травме де Йонга

вчера, 19:28

«Барселона» объявила, что хавбек Френки де Йонг получил легкую травму паха в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу между Нидерландами и Польшей в прошлый четверг.

Де Йонг был заменен на 83-й минуте матча Нидерландов и Польши, который закончился вничью 1:1. Впоследствии полузащитник пропустил отборочный матч против Литвы из-за травмы, характер которой не разглашался.

Теперь же «Барселона» объявила, что хавбек получил легкую травму паха в матче против Польши. Каталонский клуб не сообщил, как долго де Йонг будет отсутствовать, но все признаки указывают на то, что он вскоре вернется в игру.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дембеле пропустит шесть недель из-за травмы
06 сентября
Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда
05 сентября
Гави не сыграет за сборную Испании в ближайших матчах
31 августа
Нападающий «Челси» Делап получил травму в матче с «Фулхэмом»
30 августа
Флик рассказал, когда Гави вернётся на поле после травмы
30 августа
ОфициальноВ «Барселоне» подтвердили, что Гави получил травму
30 августа
 
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:59
Сборные = Травмы! По крайней мере последние сезона три у Барселоны это так, что они там не доедают я не знаю
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:40, ред.
Ближайший матч в Примере с Валенсией, вроде бы... Это плохо, они могут удивить...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:15
Значит скоро будет уже на поле.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 