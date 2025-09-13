  • Поиск
Основной защитник «Ноттингема» Айна пропустит три месяца

вчера, 09:35

Защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время выступления за сборную Нигерии, сообщил в пятницу клуб Премьер-лиги.

«Форест» не уточнил, как долго 28-летний футболист пропустит из-за повреждения, полученного во вторник в матче отборочного турнира чемпионата мира между Нигерией и Южной Африкой (1:1), но служба BBC сообщила, что он будет вне игры три месяца.

Бывший игрок «Челси» Айна в прошлом сезоне провел за «Ноттингем» 35 матчей в чемпионате и был одним из ключевых исполнителей команды.

