Футболист «Барселоны» Ямаль получил травму

вчера, 15:41

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Испании получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Отмечается, что из-за травмы игрок не может играть и тренироваться. В клубе заявили, что возвращение испанца к тренировкам будет зависеть от изменения состояния его здоровья.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.