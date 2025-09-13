  • Поиск
Футболист «Барселоны» Ямаль получил травму

вчера, 15:41

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Отмечается, что из-за травмы игрок не может играть и тренироваться. В клубе заявили, что возвращение испанца к тренировкам будет зависеть от изменения состояния его здоровья.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:40
Реклама возможно, но голые женщины - это уже контекстная реклама на основе ваших поисковых запросов и мы тут не причём.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
На этом сайте в последнее время вообще плохо стало.
Непонятные новости, непонятный новый формат, бесконечные рекламы+голые женщины и т.п. грязи...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:38
Ничего страшного, Рэшфорд заменит, если что!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:57, ред.
Какая травма? Когда ? Где ? При каких обстоятельствах ?

Автор. О чём новость ? О травме Ямаля или о его регалиях, которые всем известны ?!

P.S. Очередная подача материала, оставляющая желать лучшего.
