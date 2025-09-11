В «Динамо» оценили слова Карпина о готовности подать в отставку

Слова главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Валерия Карпина о готовности уйти в отставку были спровоцированы вопросом журналиста. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».
«От генерального партнера была реакция. Карпин — наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает», — сказал Пивоваров.
«Динамо» с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
На основании таких исчерпывающих доводов, просьба доложить почетному администратору Динамо, что народ с ним полностью согласен !!
P.S. Я почему-то раньше думал, что Валера не в адеквате..., но как оказалось... в среде динамовских рулевых он просто образец последовательности и ума. В этом, кстати, одна из причин, почему руководство Динамо так за него держится.
Ну а по Пивоварову..., по Пивоварову впору задать вопрос знатокам (Что Где Когда) Как называется п р е д м е т, который он носит на плечах ? Думаю даже Друзь не угадает.
