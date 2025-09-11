В «Динамо» оценили слова Карпина о готовности подать в отставку

1757590148

вчера, 14:29

Слова главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» о готовности уйти в отставку были спровоцированы вопросом журналиста. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба .

После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».

«От генерального партнера была реакция. Карпин — наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает», — сказал Пивоваров.