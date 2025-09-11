  • Поиск
В «Динамо» оценили слова Карпина о готовности подать в отставку

вчера, 14:29

Слова главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Валерия Карпина о готовности уйти в отставку были спровоцированы вопросом журналиста. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».

«От генерального партнера была реакция. Карпин — наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает», — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:43
Вот что сказал Костин:" В сентябре 2025 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что лимит доверия к Валерию Карпину, главному тренеру московского «Динамо», не исчерпан.

Костин отметил, что поражения не могут быть поводом для моментального увольнения, и призвал дать Карпину возможность продолжить работу.

По словам Костина, тренеру необходимо время, чтобы выстроить работу в клубе. Он подчеркнул, что доверие к Карпину есть, так как он известный тренер и пришёл в «Динамо» не с улицы."
И что после этого мог сказать Пивоваров? Только то, что сказал.
43z2xta8k5ws
43z2xta8k5ws
вчера в 20:39
До зимней паузы уже нет смысла его менять, поэтому время у него ещё есть
22kckr74jf3q
22kckr74jf3q
вчера в 19:08
Тренера НигдеНикогдаНичего давно пора гнать, пока не загнал Динамо в пердив.
znxytkmj44tx
znxytkmj44tx
вчера в 19:08
просто задолбали карпушу тупыми вопросами
Ев17
Ев17
вчера в 18:04
почему бы не признать, что не получается, так бывает, не подошёл тренер или не его команда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:34, ред.
Короч., Пивоваров толкует о том, что слова Карпина - это не слова Карпина, а слова Карпина сказанные не Карпиным.

На основании таких исчерпывающих доводов, просьба доложить почетному администратору Динамо, что народ с ним полностью согласен !!

P.S. Я почему-то раньше думал, что Валера не в адеквате..., но как оказалось... в среде динамовских рулевых он просто образец последовательности и ума. В этом, кстати, одна из причин, почему руководство Динамо так за него держится.
Ну а по Пивоварову..., по Пивоварову впору задать вопрос знатокам (Что Где Когда) Как называется п р е д м е т, который он носит на плечах ? Думаю даже Друзь не угадает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:25
Доверяют, а нового тренера ищут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52, ред.
Деян подготовит Валерию чемодан
Дубль Жедсона, дубль Барко с пенальти и гол Зе с метра на замыкании
Гость
