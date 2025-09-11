  • Поиск
Тренера Батисту уволили из сборной Венесуэлы по футболу

вчера, 10:52

Аргентинский специалист Фернандо Батиста уволен с поста главного тренера сборной Венесуэлы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Венесуэлы.

В ночь на 10 сентября в Южной Америке завершился отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года. Команда Венесуэла заняла восьмое место в таблице и не смогла пробиться в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве.

«Решение принято в связи с тем, что поставленные спортивные цели не были достигнуты в течение этого цикла, — говорится в сообщении оргаизации. — Несмотря на признание приложенных усилий и самоотверженности, федерация считает необходимым изменение курса, чтобы наша сборная продолжала развиваться и укрепляться. Под руководством Батисты национальная команда продемонстрировала конкурентоспособный характер и футбольный прогресс, однако конечные результаты не оправдали ожиданий страны и организации».

Батиста занимал должность главного тренера сборной Венесуэлы с марта 2023 года. Под его руководством команда провела 28 матчей, в которых одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

a-league
a-league
вчера в 12:54
Как "корабль" назовёшь, так он и поплывёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:50
Венесуэла очен слабо выступила в отборе. Имея хороший шанс, проиграли дома Колумбии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:47
Не справился с задачей- чемодан, вокзал, Аргентина...
6y3d9pcbxrfj
6y3d9pcbxrfj
вчера в 11:43
В этом никто и не сомневался
Гость
