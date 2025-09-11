  • Поиск
Тренер сборной Молдавии покинул пост после поражения 1:11

вчера, 14:24

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко уволился с должности после разгромного поражения от команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает местная федерация футбола.

Ранее Клещенко назвал позором результат матча, который прошел 9 сентября в Осло. В этой игре в составе победителей пять мячей забил нападающий Эрлинг Холанд. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

«Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлёты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен, решения, которое я считаю правильным как для меня, так и для команды. Желаю национальной сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью», — заявил Клещенко.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, команда Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Молдавская команда ни разу не выступала в финальной части чемпионатов Европы и мира.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
Уважающий себя тренер так и должен сделать, причем уйти без требования компенсации...
