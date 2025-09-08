Инфантино назвал выход на ЧМ результатом внимания к футболу в Узбекистане

1757338462

сегодня, 16:34

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино считает, что выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году, стал результатом внимания к футболу в стране. Его мнение приводит пресс-служба ассоциации футбола республики.

По ее данным, Инфантино прилетел в страну и ознакомился с Национальным футбольным центром. Также он встретился с игроками сборной Узбекистана.

«Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим результатом. Это достижение — результат внимания к спорту и футболу в вашей стране. Это плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол, — цитирует президента ФИФА ассоциация в телеграм-канале. — Вам предстоит почетная задача — достойно выступить на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам своих болельщиков. Уверен, что на чемпионате мира весь мир вновь увидит потенциал узбекистанского футбола».

Ожидается, что в понедельник Инфантино посмотрит на стадионе «Олимпия» в Ташкенте финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025 между сборными Узбекистана и Ирана. Матч начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск).