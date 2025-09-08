  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Инфантино назвал выход на ЧМ результатом внимания к футболу в Узбекистане

сегодня, 16:34

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году, стал результатом внимания к футболу в стране. Его мнение приводит пресс-служба ассоциации футбола республики.

По ее данным, Инфантино прилетел в страну и ознакомился с Национальным футбольным центром. Также он встретился с игроками сборной Узбекистана.

«Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим результатом. Это достижение — результат внимания к спорту и футболу в вашей стране. Это плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол, — цитирует президента ФИФА ассоциация в телеграм-канале. — Вам предстоит почетная задача — достойно выступить на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам своих болельщиков. Уверен, что на чемпионате мира весь мир вновь увидит потенциал узбекистанского футбола».

Ожидается, что в понедельник Инфантино посмотрит на стадионе «Олимпия» в Ташкенте финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025 между сборными Узбекистана и Ирана. Матч начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск).

5 июня узбекистанские футболисты в гостях сыграли со счетом 0:0 с командой ОАЭ в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Это позволило сборной Узбекистана впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клаудиньо пригласил игроков из России посетить Катар зимой
Сегодня, 10:27
Клаудиньо назвал интересным матч сборных России и Катара по футболу
Сегодня, 09:28
Защитник «Сьона» Крониг: «„Зенит“ способен бороться за еврокубковый трофей»
Вчера, 22:04
Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал, что скучает по России
Вчера, 19:29
Мбаппе надеется на победу «Арсенала» в АПЛ
Вчера, 17:13
Клаудиньо назвал отстранение российских клубов и сборных несправедливым
06 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:08
Глубокомысленный вывод от Инфантино...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:57
Это потому что 48 команд. Если сделают 100 то и Мальта с Гибралтаром будет играть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 