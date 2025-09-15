Бывший тренер «Спартака» Витория покинул греческий «Панатинаикос»

1757950169

вчера, 18:29

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» португалец отправлен в отставку с аналогичной должности в греческом «Панатинаикосе». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Спасибо, Руй. Желаем тебе всего наилучшего в новой главе», — говорится в заявлении клуба.

Витория возглавил «Панатинаикос» в октябре 2024 года и занял с клубом второе место в чемпионате страны сезона-2024/25. В нынешнем сезоне команда начала чемпионат с ничьей с «Левадиакосом» (1:1) и поражения от «Кифисии» (2:3).

Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под руководством тренера красно-белые впервые в своей истории вышли из группы Лиги Европы, обойдя итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». В Мир — Российской премьер-лиге команда за 18 игр набрала 23 очка и заняла промежуточное девятое место.

Витории 55 лет, специалист дважды выигрывал чемпионат Португалии, возглавляя «Бенфику» (2016, 2017). Также тренер приводил к чемпионству «Ан-Наср» из Саудовской Аравии (2019).