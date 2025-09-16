  • Поиск
«Рубин» объявил о подписании контракта со Швецом

вчера, 13:25

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с полузащитником Антоном Швецом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в «Рубин» до конца сезона-2025/26 в статусе свободного агента.

Швецу 32 года, до июля 2025 года он играл за грозненский «Ахмат». За восемь лет в клубе футболист провел 187 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Швец провел один матч за сборную России.

«Рубин» после восьми туров набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:58
Еще может неплохо поиграть.
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Думаю что Рахимов приложил свою руку к контракту....
t9emm8nf7zjt
t9emm8nf7zjt
вчера в 15:59
Опытный игрок для ротации Рахимову явно пригодится
Capral
Capral
вчера в 15:02
Еще несколько лет назад, Швец был одним из основных полузащитником Ахмата. Посмотрим на него в Рубине...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Посмотрим какой Антон будет в Рубине "И швец и жнец и на дуде игрец"...)))
Гость
