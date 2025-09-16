«Рубин» объявил о подписании контракта со Швецом

1758018313

вчера, 13:25

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с полузащитником . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в «Рубин» до конца сезона-2025/26 в статусе свободного агента.

Швецу 32 года, до июля 2025 года он играл за грозненский «Ахмат». За восемь лет в клубе футболист провел 187 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Швец провел один матч за сборную России.

«Рубин» после восьми туров набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.