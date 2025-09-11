Футболист Попович перешел в ЦСКА из системы «Наполи»

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с сербским полузащитником Матией Поповичем. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Контракт с игроком рассчитан на три года.
Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».
Также ЦСКА объявил о переходе 18-летнего защитника Глеба Пополитова, который ранее выступал за «Чайку» из Ростовской области.
Что то какой то странный трансферный день у ЦСКА, в системе клуба наконец поняли что попали в РПЛ и решили выразить своё к этому отношение и что они думают об этой лиге. Только надо было тогда игроков с фамилиями не на П а на Ж подбирать чтобы чуть получше отразить плачевный уровень чемпионата в котором придётся играть. Ну хотя бы не Гонду взяли.
Официально: Энрике Кармо стал игроком ЦСКА
Бразильский полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2029/30.
Энрике будет выступать за нашу команду под номером 3️7.
Кармо – воспитанник «Сан-Паулу», выступающий на позиции правого вингера. В активе футболиста также матчи за сборную Бразилии на юношеском и молодежном уровне.
кто то экстренные сделки сделает, а другие решили, что зимой удивят мир.
вот ЦСКА отлично поработал.
