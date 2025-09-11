  • Поиск
Футболист Попович перешел в ЦСКА из системы «Наполи»

вчера, 22:14

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с сербским полузащитником Матией Поповичем. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».

Также ЦСКА объявил о переходе 18-летнего защитника Глеба Пополитова, который ранее выступал за «Чайку» из Ростовской области.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 03:14
Чего Вы ожидаете от новоприбывших?
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:21
ЦСКА осознал, что смысла в текущем чемпионате без еврокубков маловато. А так хоть молодёжь заиграть и подороже продать
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:44
Как скауты их находят?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:36
Армейцы громко закрывают трансферное окно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:16
последний день ТО.
кто то экстренные сделки сделает, а другие решили, что зимой удивят мир.
вот ЦСКА отлично поработал.
Red blu
Red blu
вчера в 23:07
Сегодня прав вечер сюрпризов.

Официально: Энрике Кармо стал игроком ЦСКА

Бразильский полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2029/30.

Энрике будет выступать за нашу команду под номером 3️7.

Кармо – воспитанник «Сан-Паулу», выступающий на позиции правого вингера. В активе футболиста также матчи за сборную Бразилии на юношеском и молодежном уровне.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:45, ред.
На какую О ударение? У обоих?

Что то какой то странный трансферный день у ЦСКА, в системе клуба наконец поняли что попали в РПЛ и решили выразить своё к этому отношение и что они думают об этой лиге. Только надо было тогда игроков с фамилиями не на П а на Ж подбирать чтобы чуть получше отразить плачевный уровень чемпионата в котором придётся играть. Ну хотя бы не Гонду взяли.
Red blu
Red blu
вчера в 22:27
Матия, добро пожаловать в армейскую семью!
