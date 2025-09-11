Футболист Попович перешел в ЦСКА из системы «Наполи»

1757618087

вчера, 22:14

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с сербским полузащитником . Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».