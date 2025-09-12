В «Спартаке» объяснили, почему не получилось приобрести Жедсона зимой

1757677415

вчера, 14:43

Московский «Спартак» пытался оформить трансфер португальского полузащитника Жедсона Фернандеша зимой, но турецкий «Бешикташ» и португальская «Бенфика», имевшие по 50% прав на игрока, не согласовали переход. Об этом журналистам рассказал спортивный директор красно-белых .

Жедсон в августе перешел из «Бешикташа» в «Спартак», его трансфер стал самым дорогим в истории красно-белых.

«Когда речь идет о большом клубе и футболисте, а в случае с трансфером Жедсона это совпадает, то не думаешь о перепродаже и выгоде потом, — сказал Кахигао. — Здесь идет речь о качестве футболиста, как он может усилить команду сейчас. Прекрасный трансфер, высочайшего уровня игрок, отличный возраст. Он уже обладает определенным опытом, это высочайшего уровня и профессионализма футболист. Как я и говорил, при трансферах очень много нужно согласовать, сложно проходит процесс, когда один клуб, а когда их два, все усложняется многократно».

«Зимой еще старались приобрести Фернандеша, но не получилось, потому что „Бенфика“ и „Бешикташ“, которые имели по 50% прав на футболиста, не сошлись в процентах, не смогли прийти к согласию. Нужно было также договориться с агентом и футболистом. Это большой и трудоемкий процесс. С футболистом сразу был хороший контакт, он сказал, что хочет в „Спартак“, показывал это своими действиями. Это говорит о многом. Начиная с матча с „Зенитом“ он уже показал, на что способен. Он должен прибавлять, но понимаем, что будет еще адаптироваться», — добавил Кахигао.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на четыре года. По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, «Спартак» заплатит турецкому «Бешикташу» €20 млн, еще €5 млн предусмотрены бонусами. Прежний клубный трансферный рекорд был установлен зимой 2025 года, когда красно-белые заплатили за переход нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии из греческого АЕКа €18,7 млн.

Также Жедсон играл за «Бенфику», с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка Португалии, английский «Тоттенхэм», турецкие «Галатасарай» и «Ризеспор». В составе сборной Португалии провел два матча, не отметившись результативными действиями.