Бывший футболист «Локомотива» Камано перешел в «Сочи»

вчера, 16:05

Гвинейский нападающий Франсуа Камано подписал контракт с футбольным клубом «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Камано 29 лет, он является игроком сборной Гвинеи. С 2020 по 2023 год нападающий выступал за московский «Локомотив» и в составе столичной команды стал обладателем Кубка России (2021). С 2023 года он играл за «Абху» из Саудовской Аравии, ранее выступал за французские «Бордо» и «Бастию».

«Сочи» после 7 туров набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Посмотрим, получится ли у него на курорте...
Гость
