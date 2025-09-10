  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Колумбийский футболист Арройо перешел в «Рубин»

вчера, 20:31

Колумбийский защитник Андерсон Арройо подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Соглашение рассчитано на четыре года.

Арройо 25 лет. С 2018 по 2024 год он принадлежал английскому «Ливерпулю», но не провел за команду ни одного матча. На правах аренды защитник выступал за испанские «Мальорку», «Мирандес», «Алавес» и «Бургос», бельгийский «Гент», чешскую команду «Млада Болеслав» и «Андорру».

«Рубин» после 7 туров набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Оренбург» подписал болгарского центрбека
09 сентября
Официально«Спартак» объявил о переходе Джику
09 сентября
«Акрон» объявил о подписании контракта с экс-игроком ЦСКА Бистровичем
06 сентября
«Спартак» объявил о переходе Ву из французского «Ренна»
05 сентября
«Сантос» объявил о переходе футболиста Дуарте из «Спартака»
03 сентября
«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Марокко Махрауи
02 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
pvv7xnvk46ph
pvv7xnvk46ph
сегодня в 03:25
Опытный игрок,но пригодился только Рубину
2frfd8qspm4h
2frfd8qspm4h
сегодня в 03:15
Теперь побольше возможностей ротации будет у Рахимова
2u4hm2u49nm7
2u4hm2u49nm7
вчера в 23:24
Карьера у этого защитника явно не удается, он опускается всё ниже и ниже
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:14
Что это за практика такая - не играть за клуб, но принадлежать ему. Парню всего двадцать пять лет, а он уже поиграл в семи клубах в аренде. Такой человек привыкает к мысли, что у него нет будущего. Так и на поле, будет отбывать номер. Или придется выкинуть из него арендное отношение к футболу. Получается, у него первый в жизни полноценный контракт, да ещё и на довольно продолжительное время. Хотелось бы увидеть его играющим в футбол и веселым. Желаю Андерсону быстрой адаптации в коллективе!!! Колумбийцы не бывают такие капризные, как бразильцы. Надеюсь и этот такой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:46
защита и так у Рубина хорошая.
и тут игрока из испанского клубного футбола подписали.
молодцы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 