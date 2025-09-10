Колумбийский футболист Арройо перешел в «Рубин»

1757525495

вчера, 20:31

Колумбийский защитник подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Соглашение рассчитано на четыре года.

Арройо 25 лет. С 2018 по 2024 год он принадлежал английскому «Ливерпулю», но не провел за команду ни одного матча. На правах аренды защитник выступал за испанские «Мальорку», «Мирандес», «Алавес» и «Бургос», бельгийский «Гент», чешскую команду «Млада Болеслав» и «Андорру».

«Рубин» после 7 туров набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.