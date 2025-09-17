  • Поиск
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» в результативной встрече ЛЧ

сегодня, 00:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Ювентус» и «Боруссия». Встреча завершилась со счетом 4:4.

Голами у хозяев отметились: Йилдыз (63'), Влахович (67'), Влахович (90+4'), Келли (90+6'). За гостей забивали Адейеми (52'), Нмеча Феликс (65'), Коуто (74'), Бенсебаини (86', пенальти).

По итогам встречи «Ювентус» имеет 1 очко, у гостей — 1 очко.

В следующем матче «Ювентус» сыграет 1 октября, соперником будет «Вильярреал». «Боруссия» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Атлетик»).

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:50
Это ж такое тренеры команд говорили , делали или ещё как то влияли на игроков , что после сухого первого тайма , команды "вогнали" друг другу по 4 банки...)))
salleeh
salleeh
сегодня в 00:22
Если и можно будет кого то бить в футболе, так это Дортмундскую Боруссию — ВСЮ… У меня — ВСЁ…🤮
SpaM-10
SpaM-10 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Итальянский футбол это прежде всего оборона и наличие центра поля. И по мне, лучше как Алегри с Болоньей 1-0, при полном отсутствии голевых моментов у болонок, чем играть по 4-3, 4-4.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:12
Интересно.. 🙆
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:09
Этого Флойда гнать надо с команды,как вообще на него обратили внимание я не помню, на скамейке Ньюкасла мать его, из которого 5 лет назад ни один игрок не грел бы скамейку Юве не говоря об основе , молодец хоть исправил свою ошибку,а так игра понравилась лучше чем ватокат Аллегри и умный футбол Мотты,в обороне наладить дела и будет нормально,Тудор оказывается не так уж и плох.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:07
Ювентус Боруссия много голов забили это хорошо
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05, ред.
Устроили праздник пчелы со старухой))) покусали друг друга)))
И все голы во втором тайме))
