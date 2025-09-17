«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» в результативной встрече ЛЧ

В матче Лиги чемпионов встречались «Ювентус» и «Боруссия». Встреча завершилась со счетом 4:4.
Голами у хозяев отметились: Йилдыз (63'), Влахович (67'), Влахович (90+4'), Келли (90+6'). За гостей забивали Адейеми (52'), Нмеча Феликс (65'), Коуто (74'), Бенсебаини (86', пенальти).
По итогам встречи «Ювентус» имеет 1 очко, у гостей — 1 очко.
В следующем матче «Ювентус» сыграет 1 октября, соперником будет «Вильярреал». «Боруссия» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Атлетик»).
И все голы во втором тайме))
