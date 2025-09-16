«Бенфика» проиграла «Карабаху» на старте общего этапа Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Карабах». Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметились: Барренечеа (6'), Павлидис (16'). За гостей забивали Ливраменто Андраде (30'), Дуран Маркес (48'), Кащук (86').
По итогам встречи «Бенфика» имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Бенфика» сыграет 30 сентября, соперником будет «Челси». «Карабах» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Копенгаген»).
Они всегда играли в Баку, с Челси например. Вот и назвал их бакинцами
