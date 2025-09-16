  • Поиск
Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

«Бенфика» проиграла «Карабаху» на старте общего этапа Лиги чемпионов

вчера, 23:55
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 3Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Карабах». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: Барренечеа (6'), Павлидис (16'). За гостей забивали Ливраменто Андраде (30'), Дуран Маркес (48'), Кащук (86').

По итогам встречи «Бенфика» имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Бенфика» сыграет 30 сентября, соперником будет «Челси». «Карабах» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Копенгаген»).

Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:20
И всё таки это главная сенсация ЛЧ сегодня - волевая победа Карабаха в гостях.
bw7s7c5263ap
bw7s7c5263ap
сегодня в 03:06
Знатно орлов карабахнули и откамбечили!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:31
Карабах отыгрался со счёта 2:0? Невероятно — но теперь их будут опасаться совершенно все...
azkan
azkan ответ Эльшан А (раскрыть)
сегодня в 01:09
Ничего, этот праздник для всего Азербайджана)
Они всегда играли в Баку, с Челси например. Вот и назвал их бакинцами
ABir
ABir
сегодня в 00:44
Вот это Карабах удивил, так удивил.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:41
Не один я промахнулся с Бенфикой. У Карабаха, конечно, сборная мира хорошая, думаю, ещё будет не одна сенсация. Главная проблема соперников Карабаха недооценка противника. Бенфика тому, наглядный пример.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:27
Карабах заслужил самые лестные слова в свой адрес, просто молодцы!!! Вот это я понимаю, перевернули – так перевернули.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:18
Вот так удивили. Молодцы Карабах. Следующий соперник Копенгаген и игра дома. Это хороший шанс набрать на старте 6 очков.
Эльшан А
Эльшан А ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:12
вообще то КАРАБАХ не Бакинская команда а Агдамская
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Орлы резво начали, однако игроки Карабаха приземлили португальцев)))
azkan
azkan
сегодня в 00:09
Молодцы бакинцы! Поздравляю их с волевой победой над сильным соперником!
AKH
AKH
сегодня в 00:07
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 00:04
    Неплохо..
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:02
    Карабах с победой! Молодцы!
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 00:02
      NbKA555
      NbKA555
      сегодня в 00:02
      Поздравляю Карабах!Сенсация!
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:01
      Вот и первый нежданчик!!))) молодцы Карабах
      Grizly88
      Grizly88
      сегодня в 00:01
      Бенфика позорише
