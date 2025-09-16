  • Поиск
«Арсенал» начал сезон Лиги чемпионов с победы над «Атлетиком»

вчера, 21:45
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Атлетик» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Габриэл Мартинелли (72'), Троссард (87').

По итогам встречи «Атлетик» имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Атлетик» сыграет 1 октября, соперником будет «Боруссия». «Арсенал» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Олимпиакос»).

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:20, ред.
Арсенал сделал это в гостях. Атлетику ещё работать и работать. Негоже так играть перед своими болельщиками. Они заплатили за то, чтобы посмотреть футбол. Фанаты думали, что игроки, ради них, способны горы свернуть.. Предстоит много работы - ЛЧ не чемпионат Испании. Вон Карабах Бенфику разобрал .
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:55
АПЛ шас сильнее Лалиги
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:17
Арсенал первая команда в истории ЛЧ, которая обыграла испанские команды
в 6 матчах подряд!!!
молодцы!!!
поздравляю фанатов Арсенала с красивой победой!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:00, ред.
Какой же убогий Вальверде тренер.
Ни один игрок в заключительном отрезке матча даже ухом не повёл, чтоб хоть попытаться перехватить инициативу и прижать Арсенал, дабы отыграться.
Иньяки Уильямс даже не бежит вперёд в контратаку, - максимум рывок на 15-20 метров, остановка и пас назад. Остальные же баски так и вовсе абсолютно дубовые как в игровом смысле, так и в плане физической готовности.
Тотальная футбольная энтропия в головах игроков Бильбао и их тренера.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:16
На очереди Манчестер Сити?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:05
Приветствую, Дружище Саркис!!!
Согласен. Но главное, что начинаете с победы, а значит, и в дальнейшем- желаю Вам и Арсеналу больших, и ярких побед!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
Доброй ночи, Виктор Семёнович! Сложная победа, баски и сами не комбинировали, и нам не давали играть в свой футбол....борьбы было больше,чем футбола
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:58
Очень вязкая и тяжелая игра, в первом тайме. Много борьбы, брака, сумбура....во втором тайме два гола, скорее случайные, нежели в результате комбинаций, но главное добыли победу! Радует глубина состава, играть без Эдегора и Сака в этом сезоне сложно, но можно.
Отдельно отмечу боление на стадионе Сан-Мамес, по болению и поддержки напоминает Энфилд....на таких стадионах всегда трудно играть!
Nenash
Nenash
вчера в 21:57
Это рекорд.. ☝️
Capral
Capral
вчера в 21:56, ред.
Атлетик- типичный представитель Примеры, и откровенно говоря не понимаю, что эта команда делает в ЛЧ. Очень много лишних команд в этом турнире...
Арсенал с убедительной победой, хотя, второй гол, как мне показалось был забит не совсем по правилам. Но в любом случае, победа Арсенала без вопросов. По ходу всей игры чувствовалось преимущество лондонцев в классе и мастерстве.
Главного болельщика Арсенала Саркиса- с победой!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:56
На классе! хотя игра в целом равная была, особого доминирования я не заметил)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:53, ред.
Вышли лавочники Мартинелли с Троссаром и показали дорогим новичкам основы Мадуэке с Эзе, как надо забивать и отдавать голевые (у обоих гол + пас).
fxx2xb37s7ep
fxx2xb37s7ep
вчера в 21:49
Арсенал с хорошим стартом можно поздравить
