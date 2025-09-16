«Арсенал» начал сезон Лиги чемпионов с победы над «Атлетиком»

В матче Лиги чемпионов встречались «Атлетик» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Габриэл Мартинелли (72'), Троссард (87').
По итогам встречи «Атлетик» имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Атлетик» сыграет 1 октября, соперником будет «Боруссия». «Арсенал» проведет следующий матч 1 октября, (соперник — «Олимпиакос»).
Отдельно отмечу боление на стадионе Сан-Мамес, по болению и поддержки напоминает Энфилд....на таких стадионах всегда трудно играть!
Ни один игрок в заключительном отрезке матча даже ухом не повёл, чтоб хоть попытаться перехватить инициативу и прижать Арсенал, дабы отыграться.
Иньяки Уильямс даже не бежит вперёд в контратаку, - максимум рывок на 15-20 метров, остановка и пас назад. Остальные же баски так и вовсе абсолютно дубовые как в игровом смысле, так и в плане физической готовности.
Тотальная футбольная энтропия в головах игроков Бильбао и их тренера.
