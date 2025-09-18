  • Поиск
Альба назвал футболистов «Ростова» мужиками после матча со «Спартаком»

18 сентября 2025, 23:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футболисты «Ростова» проявили себя как настоящие мужики в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России против столичного «Спартака». Об этом журналистам заявил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба.

В четверг «Ростов» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

«Я смотрел состав „Спартака“, было тяжело понять, по какой схеме они будут играть, ожидал тяжелой игры, — сказал Альба. — Не знаю, в чем главная причина, у нас были моменты, у „Спартака“. Чтобы победить, нужно хорошо прессинговать, нужна удача, все было хорошо, работала команда. Футболисты — мужики, также была удача».

"Я не думаю, что «Спартак» стал любимой командой для нас. Недавно в Ростове они победили, поэтому не сказал бы, что такие удачные матчи у нас против «Спартака», — добавил Альба.

25процентный клоун
25процентный клоун
19 сентября в 11:00
Удачный отскок, с чем и поздравляем
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 00:48
Это слова... Ростов ничего особенного не показал. Он может играть гораздо лучше.
