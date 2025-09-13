Удаление Станковича и ошибки с голами: зрелищное московское дерби

1757795143

вчера, 23:25

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью со столичным «Спартаком» со счетом 2:2 в центральном матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Этот матч подарил болельщикам все: кровь, голы, ошибки и удаление главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Матч начался с минуты молчания в память о фотографе «Спартака» Александре Ступникове и бывшем администраторе клуба Александре Хаджи, которые ушли из жизни на этой неделе. Футболисты красно-белых вышли в специальных футболках, на которых были нанесены снимки Ступникова.

Игра в целом получилась очень зрелищной. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин удивил связкой центральных защитников — в паре с Максимом Осипенко вышел номинальный полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов. При этом оба игрока поучаствовали в пропущенных командой мячах. В первом тайме после подачи Даниила Денисова Зайнутдинов неудачно сыграл в мяч перед голкипером бело-голубых Андреем Луневым, из-за чего форварду «Спартака» Ливаю Гарсии нужно было только отправить мяч в пустые ворота. Уже во втором тайме трое игроков, ближним из которых был Осипенко, не смогли выбить мяч, после чего Гарсия отправил мяч между ног Луневу с близкого расстояния.

«Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализованные моменты, про голы из созданных или не созданных моментов, которые, как мы видим, бывают. Много было ошибок, но не потому что игроки ошибались просто так, а потому что обе команды прилично прессинговали, нужно учитывать и сопротивление соперников», — сказал Карпин журналистам. Главный тренер «Динамо» также отметил, что команда была лучше «Спартака» в желании, самоотдаче, интенсивности, но была хуже в согласованности действий.

У «Динамо» два гола забил бразильский вингер Бителло. Этому не помешало его столкновение с Денисовым в первом тайме, у обоих было сильное кровотечение. В эпизоде с первым голом Бителло в какой-то степени помог вратарь гостей Александр Максименко — бразилец сделал подачу, и мяч после нее, не коснувшись никого из игроков, залетел в ворота, а Максименко не успел среагировать и проводил мяч взглядом. Второй мяч Бителло забил в самой концовке первого тайма — Антон Миранчук сделал проникающую передачу на бразильца, а тот после обработки мяча отправил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.

Удаление Станковича и возвращение Тюкавина

Главного тренера «Спартака» удалили как раз после второго пропущенного мяча. Команда говорила главному арбитру встречи Егору Егорову, что до гола около штрафной площади «Динамо» был фол на полузащитнике Маркиньосе. Но взятие ворот было засчитано. Как отмечается в протоколе матча, Станковича удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра игры. Также красную карточку получил его помощник Бривио Пьерлуиджи — за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере. Для Станковича это удаление не первое, ранее в матче с «Динамо» в РПЛ и с «Ростовом» в Фонбет — Кубке России специалист получал красные карточки за споры с арбитрами.

Помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич считает, что некоторые судьи плохо относятся к клубу. «Не хотел бы детально рассуждать на эту тему. Я не тот человек, который принимает решения об обращении к судьям, — сказал Сакич журналистам. — Но у меня есть ощущение по этому сезону и прошлому, что некоторые арбитры относятся к нам плохо. Сегодня арбитр показывал нам желтые карточки, но не показывал соперникам за то же самое». При этом Сакич также назвал нормальными эмоции Станковича во время этого эпизода.

За «Спартак» в матче с «Динамо» дебютировали защитники Кристофер Ву и Александер Джику. Они перешли в клуб на этой неделе. «По выбору в обороне понимали, что есть риск, — отметил Сакич. — Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками».

На 79-й минуте на поле в составе бело-голубых вышел нападающий Константин Тюкавин, который не играл с марта из-за травмы крестообразной связки. Болельщики на стадионе встретили его аплодисментами и скандированиями фамилии игрока. Сам футболист признался, что такая поддержка болельщиков чуть не довела его до слез. «Мурашки были от реакции болельщиков, не передать эмоции, — сказал он журналистам. — Я рад, шесть с половиной месяцев ждал момента, готовился, тяжело работал, жаль, что не удалось победить. Момент? Быстро разыграли, Бителло дал, я запереживал, как всегда, удар не получился, но не ждите от меня, что все будет вау».

Карпин отметил, что Тюкавину пока не хватает тонуса. «Минут 15 сыграл, почувствовал себя футболистом, мог даже забить. Для 15 минут нормально сыграл», — сказал он.

«Спартак» и «Динамо» стали соседями по турнирной таблице, красно-белые с 12 очками занимают 7-е место, бело-голубые с 9 очками располагаются на 8-й позиции. В следующем туре «Спартак» 21 сентября дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Динамо» в тот же день на выезде встретится с «Оренбургом». В кубке страны «Спартак» 18 сентября примет «Ростов», «Динамо» 17 сентября в гостях сыграет с «Сочи».

Гол Дзюбы не помог в матче с «Краснодаром»

В заключительном матче дня лидер РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Акрон» со счетом 2:1. В составе «Краснодара» голы забили Виктор Са и Никита Кривцов. У «Акрона» с пенальти отличился Артем Дзюба. Форвард тольяттинцев забил 244-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 173 гола. В текущем чемпионате нападающий «Акрона» отличился в 4-й раз.

«Краснодар» набрал 19 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел четвертое поражение подряд и с 6 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре краснодарская команда 21 сентября примет петербургский «Зенит», «Акрон» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином». В Кубке России «Краснодар» 17 сентября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Акрон» 16 сентября примет московский «Локомотив».

Железнодорожники в субботу в четвертый раз подряд потеряли очки в РПЛ , сыграв на выезде вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). У железнодорожников забил полузащитник Алексей Батраков, для 20-летнего футболиста этот гол стал восьмым в текущем сезоне, он лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. У «Ахмата» забил Эгаш Касинтура. Для «Ахмата» это пятый матч подряд в РПЛ без поражений под руководством Станислава Черчесова. «Локомотив» с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ахмат» с 9 очками располагается на 9-й позиции. В следующем туре «Локомотив» 20 сентября проведет выездную игру против махачкалинского «Динамо», «Ахмат» в тот же день сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород», а в кубке страны 17 сентября на выезде встретится с «Зенитом».

В первом матче дня «Пари НН» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», так как на домашнем стадионе нижегородского клуба проходит ремонт. У победителей дважды отличился Хуан Боселли, еще один мяч на счету Олакунле Олусегуна, у гостей гол с пенальти забил Хорди Томпсон. Также на 89-й минуте игры нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый.

«Пари НН» одержал вторую победу в РПЛ , команда с 6 очками идет 13-й, оренбуржцы с 7 очками располагаются на 12-й позиции. В следующем туре «Пари НН» дома сыграет с «Ахматом», «Оренбург» на своем поле примет московское «Динамо». В Кубке России «Оренбург» 16 сентября примет казанский «Рубин», «Пари НН» дома встретится с «Динамо» из Махачкалы.