Кахигао оценил текущий состав «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» оценил текущий состав команды:

Могу точно сказать, что сейчас «Спартак» сбалансирован. Одну позицию можно улучшить, и мы бы, возможно, этого хотели. Но это та ситуация, когда не купив нового футболиста, ты можешь дать шанс молодому игроку проявить себя.

В четверг я посетил тренировку, где уже работали два новичка. Увидел, что уровень тренировочного процесса растет. Есть конкуренция между футболистами. Она должна быть, если хочешь выигрывать титулы.

Да, мы начали сезон не так как хотели. Но сейчас мы понимаем, как хотим улучшать игру. Думаю, что с этим составом нам это по силам.