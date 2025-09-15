  • Поиск
Кахигао оценил текущий состав «Спартака»

вчера, 14:59

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил текущий состав команды:

Могу точно сказать, что сейчас «Спартак» сбалансирован. Одну позицию можно улучшить, и мы бы, возможно, этого хотели. Но это та ситуация, когда не купив нового футболиста, ты можешь дать шанс молодому игроку проявить себя.

В четверг я посетил тренировку, где уже работали два новичка. Увидел, что уровень тренировочного процесса растет. Есть конкуренция между футболистами. Она должна быть, если хочешь выигрывать титулы.

Да, мы начали сезон не так как хотели. Но сейчас мы понимаем, как хотим улучшать игру. Думаю, что с этим составом нам это по силам.

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:56
Сейчас во всём Мире так . Никто ,кроме своих воспитанников о ромбиках и других эмблемах ,думать не будет . Да и воспитанники ,за очень редким исключением , 73о . Это понятие давным-давно ушло в историю . Пора уже про это забыть .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:51
Для этого нужен МЭТР , а не эта поеб......тина в виде современных тренеришек . Да и куда деть коррупцию на всех этажах нашего футбола ? Те времена безвозвратно закончились !
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 19:32
Максименко услышав слова Кахигао,о том что одну позицию надо улучшить, начал нервно курить в сторонке.
Сп62
Сп62
вчера в 18:03
Кахигао уже знает, как улучшить игру Спартака. Плохо, что ни Ден, ни игроки этого не знают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:45
Балабол Кахигао.
Какая нахрен сбалансированность, если даже в воротах клоун-самоучка ?!
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:49
Посмотрим, но есть ещё вопрос к судьям.....)
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:36
К огромному сожалению вы правы, но я считаю это заслуга самого Лукойла, без 8 и жизнь плоха как говорится, жертва себе насильника всегда найдёт.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:15
Вся эта шушера приходит в Спартак набить карманы! На клуб и на ромбик им начхать!Как и большинству игроков!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:11
Год человек молчал как пришёл и вот наконец разговорился. Но все эти слова вода пока на бровке псих неуравновешенный. Не знаю то ли Френсис этого не видит то ли какая то политкорректность лукойловской пресс-службы не даёт ему это сказать, а скорее всего он с боровом в сговоре по одурачиванию и выкачиванию денег из Лукойла пока те переживают толкьо о продажах нефтепродуктов, ведь трансфер абсолютно никакого Гарсии происходил при Какахигао и был сразу обречён на провал, то что спортивный директор не знал что это нулевой игрок для Спартака я никогда не поверю, а даже если и не знал, то это не снимает с него ответственности, все знали, матчи и хайлайты посмотреть можно было без напряга в интернете. Поэтому баланс доверия Какахигао наряду со всем руководством и тренером отрицательный уже далеко и на долго.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:47
Мало в составе Спартака квалифицированных российских игроков. Плохо ищешь, товарищ спортивный директор. Хороший выбор в ФНЛ и ПФЛ – там есть много интересных и перспективных ребят. Но вы же все брезгуете второй лигой. А вот Лобановский не брезговал и часто посещал матчи младших братьев. Мало того, он находил там будущих звёзд. Мне вообще кажется, что мэтр любого игрока мог сделать звездой..
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:35, ред.
Но все равно чего то не хватает - подумал Кахигао)))
