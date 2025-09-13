  • Поиск
Сакич назвал достойным дебют Джику и Ву в «Спартаке»

вчера, 20:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитники московского «Спартака» Кристофер Ву и Александер Джику достойно сыграли в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против столичного «Динамо». Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Ву и Джику провели первый матч за красно-белых.

«По выбору в обороне понимали, что есть риск. Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками», — сказал Сакич.

«Игра была достаточно интенсивной. Было много борьбы, много ошибок у обеих команд. „Динамо“ лучше было до перерыва, мы — после. И по моментам мы заслуживали победу. Была перекладина у Ливая [Гарсии], момент у [Манфреда] Угальде, момент у [Пабло] Солари. У „Динамо“ был момент [Константина] Тюкавина, но если все посчитать, мы сегодня заслуживали победу», — добавил специалист.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:21
Если ,,специалист" такое говорит, то возникает вопрос : в какой области он специалист?
Помолчал бы - сошел бы за умного в любой области знаний.
Что за перечисление моментов? Мол, у нас на один момент было больше, значит мы лучше играли и должны были победить...
Так в футболе линейно не работает ничего.
Как Спартак забил гол первый? Была комбинация, заготовка домашняя?
Нет, конечно. Забили ,, с дурака", с глупости противника. Никто же об том не говорит? А ,,специалист" говорит!
А сама игра была равной, в которой могла победить любая команда, потому скажу, что итог справедлив.
А о Станковиче если говорить, то в случае гола Бителло он зря истерил; если в каждом случае , футболисты начнут лежать на поле с целью сорвать атаку соперника, то во что превратится футбол? Зачем тогда защитники и оборона? Ложись , сделай вид, что тебе плохо и судья игру остановит? Такие ситуации очень часто в футболе происходят, и для этого в поле судья есть. Он определяет опасность для здоровья, симуляцию игроков и т.д.
В случае с истерикой Станковиче и его сподвижника что с игроком произошло? Ничего! Встал, отряхнулся и побежал!
Футбол- не балет и с мера опасности для здоровья повыше!
Так что, истерикаСианковича была по причине бессилия как тренера что-то изменить в игре.
Он не Лобановский, не Бесков- он тренер средней руки с повышенным эго ; такое бывает у бывших футболистов топ класса...
Буря в стакане и ничего более.
А судья отсудил, на мой взгляд, хорошо , хотя игра была очень сложной для судейства.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:41
Старания было много , но по одной игре вывод делать рано.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:08
Штангу Фомина не берет в расчет. И то, что оба голевых паса динамовцы спартаковцам отдали - тоже.
девичья память.

Но в принципе игра была равна.
