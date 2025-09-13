Сакич назвал достойным дебют Джику и Ву в «Спартаке»

1757783932

Защитники московского «Спартака» и достойно сыграли в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против столичного «Динамо». Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера «Спартака» .

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Ву и Джику провели первый матч за красно-белых.

«По выбору в обороне понимали, что есть риск. Ребята провели всего одну тренировку, но оба проявили себя хорошо, сыграли достойно. Замена Ву связана не с тем, что мы были недовольны его игрой, а решением перейти на схему с четырьмя защитниками», — сказал Сакич.

«Игра была достаточно интенсивной. Было много борьбы, много ошибок у обеих команд. „Динамо“ лучше было до перерыва, мы — после. И по моментам мы заслуживали победу. Была перекладина у Ливая [Гарсии], момент у [Манфреда] Угальде, момент у [Пабло] Солари. У „Динамо“ был момент [Константина] Тюкавина, но если все посчитать, мы сегодня заслуживали победу», — добавил специалист.