Петров: «Не хватило хладнокровия, чтобы забить „Зениту“»

Футболист «Балтики» Максим Петров поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки. Чего не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров.
«Балтика» после 8 туров идет на 2-м месте с 16 очками. Команда до сих пор не знает поражений.
Физику конечно Талалаев заложил феноменальную. Ну посмотрим, на сколько Балтики хватит в таком режиме...
Физику конечно Талалаев заложил феноменальную. Ну посмотрим, на сколько Балтики хватит в таком режиме...
Вместе с тем, не хочется унижать Талалаева, не отметив, его, безусловных тренерских заслуг. У него свой тренерский почерк, и что интересно- он умеет читать соперника, что выражается не только в безудержном прессинге его команды. Он- системный тренер, в отличие от того же Станковича, к примеру. Другое дело, пока не очень понятно, что Талалаев будет делать, когда энергетический запал его команды иссякнет, ведь другого футбола у него нет, во всяком случае пока...
Вместе с тем, не хочется унижать Талалаева, не отметив, его, безусловных тренерских заслуг. У него свой тренерский почерк, и что интересно- он умеет читать соперника, что выражается не только в безудержном прессинге его команды. Он- системный тренер, в отличие от того же Станковича, к примеру. Другое дело, пока не очень понятно, что Талалаев будет делать, когда энергетический запал его команды иссякнет, ведь другого футбола у него нет, во всяком случае пока...