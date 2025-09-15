  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Петров: «Не хватило хладнокровия, чтобы забить „Зениту“»

вчера, 09:23
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболист «Балтики» Максим Петров поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки. Чего не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров.

«Балтика» после 8 туров идет на 2-м месте с 16 очками. Команда до сих пор не знает поражений.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА проиграл впервые с октября, «Зенит» потерял очки: итоги 8-го тура РПЛ
14 сентября
Челестини: «„Ростов“ нас переиграл на 200 процентов»
14 сентября
Удаление Станковича и ошибки с голами: зрелищное московское дерби
13 сентября
Сакич назвал достойным дебют Джику и Ву в «Спартаке»
13 сентября
Карпин считает, что футболисту «Динамо» Тюкавину не хватает игрового тонуса
13 сентября
Пивоваров оценил возвращение на поле Тюкавина
13 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:41
Сейчас...пока Зенит играть не начал...многие книги напишут..."Как мы чуть не обыграли Зенит".....
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:49
Спасибо за ответ.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:40
Моё сообщение адресовано общественности, я не то чтобы хвалю Балтику, я скорее констатирую низкий уровень Зенита и РПЛ в целом. После 8ми туров Балтика идёт на второй строчке в таблице. Хотелось бы чтобы уж с аутсайдерами типа Зенита претендент не терял очки 😅
112910415
112910415
вчера в 12:02
какие твои годы !
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:36
Не ведаю, кому адресовано Ваше послание, но от себя скажу то, что говорил и говорю всегда: Балтика построена по очень примитивному принципу- разрушать игру соперника, не давать ему поднять головы, давить, сколько есть силы. Я не ставлю вчерашнюю ничью Балтики в заслугу команде, но только лишь констатирую безграмотность Семака, если имея такой состав, тренер отбивается из последних сил. Есть такое понятие в игровых видах спорта -"издержки прессинга". Так вот, Балтика, именно та команда, которую можно и нужно ловить подобным способом...

Вместе с тем, не хочется унижать Талалаева, не отметив, его, безусловных тренерских заслуг. У него свой тренерский почерк, и что интересно- он умеет читать соперника, что выражается не только в безудержном прессинге его команды. Он- системный тренер, в отличие от того же Станковича, к примеру. Другое дело, пока не очень понятно, что Талалаев будет делать, когда энергетический запал его команды иссякнет, ведь другого футбола у него нет, во всяком случае пока...
Fareasta
Fareasta
вчера в 10:34
Спартаку аж три навешали, а Зениту не смогли.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:25
Да уж, нынешнему Зениту не забить надо постараться, это конечно не игра лидера отдавать аутсайдерам очки на своём поле так что матч с учётом позиции в таблице и уровня противника можно считать провальным. Есть у нас тенденция ничью с Зенитом на своём поле ставить в заслугу, сначала Спартак хвалили, теперь Балтику. Но по мне так это искажение в обоих случаях
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:23
Ещё будет возможность, в ответном матче... А может ещё в Кубке России 🇷🇺..
Capral
Capral
вчера в 09:48
Не хватило мастерства- это разные вещи. Но такому Зениту как сейчас, можно забивать и без хладнокровия. Не перестаю поражаться физике Балтики. Вчера, практически всю игру балтийцы неистово прессинговали, но силы не иссякали!!! И так, фактически в каждой игре... Я понимаю Талалаева: если у тебя команда не классных исполнителей и не может качественно созидать, то в этом случае надо строить команду разрушителей, что собственно Талалаев и делает... Но даже, супер классное киевское Динамо Лобана не могло так прессинговать!!!
Физику конечно Талалаев заложил феноменальную. Ну посмотрим, на сколько Балтики хватит в таком режиме...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:44, ред.
Тренироваться..., тренироваться больше надо. Меньше языком трепать и больше потеть на поле... с мячиком и без. Как Роналду - по 5-7 часов в день. И вот Тогда, Максимка, твой удар по воротам будет исполняться на уровне мышечной памяти, - как у водителя, который на автомате работает педалями..., а не за счёт хладнокровия, которое проявляется от случая к случаю.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:35
Это хорошо, что ошибки понимают и осознают - больше, что б не мазали из таких позиций...)))
efusfywf8wrq
efusfywf8wrq
вчера в 09:34
Надо было колпашить мойдодыровских
g3xj25axx8p7
g3xj25axx8p7
вчера в 09:32
Повезло Зениту, балтийцы достойны уважения
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:32
В втором круге ещё один шанс)))
shlomo
shlomo
вчера в 09:30
Хорошую игру провела Балтика, которая после встречи с очередным топ-соперником продолжила свою беспроигрышную серию, взявшую начало на старте чемпионата.... для Зени же это очередная потеря очков, и теперь перед игрой с Краснодаром разница будет в аж в шесть очков..... И никак перерыв не повлиял на то, что Семак по-прежнему не может поставить своей команде хоть что-то, кроме безадресных забросов на "столба".....
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:29
Повезло Зениту что не хватило хладнокровия
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 