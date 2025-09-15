Петров: «Не хватило хладнокровия, чтобы забить „Зениту“»

1757917428

вчера, 09:23

Футболист «Балтики» поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки. Чего не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров.

«Балтика» после 8 туров идет на 2-м месте с 16 очками. Команда до сих пор не знает поражений.