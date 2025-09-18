«Манчестер Сити» в большинстве победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

1758228788

18 сентября 2025, 23:53

«Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл итальянский «Наполи» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов. На 21-й минуте игрок «Наполи» Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку и был удален с поля.

«Манчестер Сити» и «Наполи» встретились в очном матче впервые с сезона-2017/18, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был английский клуб (2:1, 4:2). «Манчестер Сити» становился победителем Лиги Чемпионов один раз в своей истории — в сезоне-2022/23. «Наполи» ни разу не выигрывал турнир.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Монако», «Наполи» примет португальский «Спортинг». Обе встречи пройдут 1 октября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.