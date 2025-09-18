  • Поиск
«Манчестер Сити» в большинстве победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 23:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл итальянский «Наполи» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов. На 21-й минуте игрок «Наполи» Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку и был удален с поля.

«Манчестер Сити» и «Наполи» встретились в очном матче впервые с сезона-2017/18, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был английский клуб (2:1, 4:2). «Манчестер Сити» становился победителем Лиги Чемпионов один раз в своей истории — в сезоне-2022/23. «Наполи» ни разу не выигрывал турнир.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Монако», «Наполи» примет португальский «Спортинг». Обе встречи пройдут 1 октября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Grizly88
Grizly88
19 сентября в 09:40
Сити не может судья поможет
jRest
jRest
19 сентября в 05:57
Не впечатляет Сити и в этом сезоне. И на фоне такого разбалансированного соперника, Наполи смотрелся плохо. Не по игре, а по духу. С таким тренером должны, что называется, костьми ложиться, а тут что-то совсем не задалось.

Из увиденного по первым играм, ожидаемо мощно смотрится ПСЖ, где-то рядом Бавария, Барселона и Ливерпуль. Сити, как и Наполи, претендентами на победу в турнире, наверное, не являются. Интересно по весне ещё за Реалом посмотреть, если они в эту весну попадут. К тому моменту уже будет достаточно времени чтобы отладить команду под нового тренера.
112910415
112910415
19 сентября в 05:39
Ну, неплохо
CCCP1922
CCCP1922 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
19 сентября в 05:02
Наполи приезжал за победой... Нелепо получилось с удалением, не вовремя...
95-shishani-95
95-shishani-95
19 сентября в 00:27
Сити не очень уверенным выглядит. Наполи хорошо держались в меньшинстве
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
19 сентября в 00:02
Сити пора вставать с колен
С победой!
sihafazatron
sihafazatron
19 сентября в 00:00
Уверенная победа сити, красивые голы!))
