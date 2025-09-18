«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

1758217875

18 сентября 2025, 20:51

«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. вывел хозяев вперед на 38-й минуте. На 90+4-й забил ответный мяч.

В серии пенальти точнее были балтийцы — 10:9. Единственный пенальти у ЦСКА не реализовал вратарь .