«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

18 сентября 2025, 20:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Тамерлан Мусаев вывел хозяев вперед на 38-й минуте. На 90+4-й Кирилл Степанов забил ответный мяч.

В серии пенальти точнее были балтийцы — 10:9. Единственный пенальти у ЦСКА не реализовал вратарь Владислав Тороп.

ЦСКА занимает второе место в группе D, на счету команды 8 очков. «Балтика» занимает четвертое место, у нее 2 очка. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Балтика» примет тольяттинский «Акрон». Обе встречи состоятся 1 октября.

Ев17
Ев17
19 сентября в 20:24
"В серии пенальти точнее были балтийцы — 10:9. Единственный пенальти у ЦСКА не реализовал вратарь Владислав Тороп". - автор, вы серьёзно ? А
Алеррандро ?
112910415
112910415
19 сентября в 06:37
всё же Балтика не проста ...
Red blu
Red blu ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
18 сентября в 22:25, ред.
О какой досаде может идти речь? У ЦСКА задача выйти в 1/4 финала и не имеет разницы с 1 или 2 места в своей группе. Набрали 8 очков все по плану у действующего обладателя Кубка России.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ Red blu (раскрыть)
18 сентября в 22:13
понятно что у тебя говорит досада на проигрыш но как это победа ничего не дала? Они борются за третью строчку чтобы через путь регионов идти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 22:11
Торопу ни поймать, ни забить...
Capral
Capral
18 сентября в 22:10
Анатолий Кандауров.
Я думаю, что в таком комичном розыгрыше можно экспериментировать на разных стадиях.
Futurista
Futurista
18 сентября в 22:03
Оторопели кони от Торопа)...
ладно)...вратарь не забил...ничего страшного...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 сентября в 21:43
Ни чего страшного, посмотрели резервистов ЦСКА, хороший резерв..
Red blu
Red blu ответ shlomo (раскрыть)
18 сентября в 21:33, ред.
Я думаю нужен и этот турнир, только пока не та стадия что бы играть основными игроками, пока можно набирать очки и полурезервным. Сейчас все команды играют не основными составами.
shlomo
shlomo
18 сентября в 21:31
Наверное коняшкам не особо нужен этот турнир....
Red blu
Red blu
18 сентября в 21:31, ред.
Можно если задаться целью и играть основным составом. А так и с первого и со второго места в группе выходят две команды в 1/4
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
18 сентября в 21:30
Еще 2 тура до конца этого этапа. Обе игры будут в Москве. Есть возможность и первое место занять.
Red blu
Red blu
18 сентября в 21:29, ред.
Балтике ничего не дала победа по пенальти, как были на последнем месте в группе так и остались, набрав всего 2 очка. ЦСКА же сыграл полурезервным составом дал отдохнуть основным игрокам и набрал восемь очков , что даёт право выходить с второго места в 1/4 финала.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 сентября в 21:29
CapralCapral
У ЦСКА из основы играли 4 человека. Остальные глубокие резервисты. Челестини показал почти все летние покупки. Сплошной молодняк. Попович, Руис, Энрике Кармо. Ребятам по 18-19 лет. Из основы вышли Гайич, Мойзес, Кисляк и Мусаев. Еще на лавке остались три молодых аргентинца. Так что это скорее смотр ближайшего резерва. Едва ли хоть одна команда в РПЛ не потеряет в игре , имея на поле больше половины молодежи. Но ведь и Балтика оставила 6 основных дома. Так что Талалаев при всем при том умеет готовить команду. Но на этой стадии Кубка можно спокойно экспериментировать..
Almaty Almaty
Almaty Almaty
18 сентября в 21:16
Балтика заслуженно победила 🏆

У ЦСКА с уходом Файзуллаева нет креатива и нестандартных ходов, жаль.
VeniaminS
VeniaminS
18 сентября в 21:13
Армейцы на последней добавленной минуте упустили победу.
Lobo77
Lobo77
18 сентября в 21:08
https://rutube.ru/video/938a4ff8bcd93c2b29d9e590d61f8e82/?r=wd
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 21:05
Балтика снова не проигрывает, это хорошо... Игроки боролись до конца, они просто молодцы!!! Неосновные составы играли в равный футбол. Радует то, что у Балтики есть свой резерв.. Не засчитали гол? Если бы его засчитали, особого скандала не произошло бы, хотя нарушение было.. Что не понравилось? Эмоции Талалаева. Ему нужно понять, что его действия будут разглядывать через микроскоп. Пора становиться более солидным. А всё-таки футбол был хорошим - матч получился.
Capral
Capral
18 сентября в 21:03
Похоже, всё таки небольшой спад армейцев посетил. Нет той уверенности в игре ЦСКА и не так быстро команда выбегает в контратаки как раньше... Но вот, что значит контрпрессинг ЦСКА: отобрали мяч у соперника на их половине поля и тут же забили. Сколько смотрю игры Балтики, столько задаюсь вопросом- чем Талалаев кормит своих, что они как угорелые носяться по полю всю игру?!

Как всегда, балтийцы, ничего конструктивного не показали- только прессинг и игровая дисциплина, очень строгая игра, без выдумки и лишних движений, всё на автомате и тренерском макете... Кстате о тренере, то-бишь о Талалаеве. Некрасиво он себя ведет. Что это за жесты болелам ЦСКА: "Закройте рот, спокойно"... Что это за блатняк? И уже не первый раз.

Пенальти? Второй раз в жизни, вижу, как вратари бьют пенальти. Первый раз увидел в далеком 1977-м, в игре Торпедo-Бенфика, пенальти португальского вратаря. Ну а сейчас, откровенно говоря, однообразно пробивались пенальти, как и вся игра в целом от обеих команд, в которой больше повезло Балтике, с чем я её и поздравляю!!!
BDA81
BDA81
18 сентября в 20:55, ред.
Мне честно жалко футболистов, играют бьются! Показали хороший матч, но вот я не пойму. За чем нужны на поле клоуны в черной форме, если они ни чего не решают. Там какие то другие клоуны смотрят в ящик как мы и говорят , давай не будем год засчитывать, мотай назад чего нибудь найдем. Это уже не футбол, это маразм какой то!!!
oFANATo
oFANATo
18 сентября в 20:55
Проверили новичков в кубке.....понравился Попович который классным пасом нашел Мусаева слева в штрафной, и тот очень опасно пробил. Мусаев наконец забил. Набрали 8 очков идём дальше.
cska1948
cska1948
18 сентября в 20:54
Ну что? Осталось в Сочях проиграть и финита ля комедия...
sihafazatron
sihafazatron
18 сентября в 20:51
Били, били, били эти пенальти и тут Тороп пошел бить.... И отбить не может, и забить.

А такие отмены голов это просто бред!!
Балтику с победой
