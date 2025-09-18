«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

«Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче Кубка России.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Тамерлан Мусаев вывел хозяев вперед на 38-й минуте. На 90+4-й Кирилл Степанов забил ответный мяч.
В серии пенальти точнее были балтийцы — 10:9. Единственный пенальти у ЦСКА не реализовал вратарь Владислав Тороп.
ЦСКА занимает второе место в группе D, на счету команды 8 очков. «Балтика» занимает четвертое место, у нее 2 очка. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Балтика» примет тольяттинский «Акрон». Обе встречи состоятся 1 октября.
Как всегда, балтийцы, ничего конструктивного не показали- только прессинг и игровая дисциплина, очень строгая игра, без выдумки и лишних движений, всё на автомате и тренерском макете... Кстате о тренере, то-бишь о Талалаеве. Некрасиво он себя ведет. Что это за жесты болелам ЦСКА: "Закройте рот, спокойно"... Что это за блатняк? И уже не первый раз.
Пенальти? Второй раз в жизни, вижу, как вратари бьют пенальти. Первый раз увидел в далеком 1977-м, в игре Торпедo-Бенфика, пенальти португальского вратаря. Ну а сейчас, откровенно говоря, однообразно пробивались пенальти, как и вся игра в целом от обеих команд, в которой больше повезло Балтике, с чем я её и поздравляю!!!
У ЦСКА из основы играли 4 человека. Остальные глубокие резервисты. Челестини показал почти все летние покупки. Сплошной молодняк. Попович, Руис, Энрике Кармо. Ребятам по 18-19 лет. Из основы вышли Гайич, Мойзес, Кисляк и Мусаев. Еще на лавке остались три молодых аргентинца. Так что это скорее смотр ближайшего резерва. Едва ли хоть одна команда в РПЛ не потеряет в игре , имея на поле больше половины молодежи. Но ведь и Балтика оставила 6 основных дома. Так что Талалаев при всем при том умеет готовить команду. Но на этой стадии Кубка можно спокойно экспериментировать..
