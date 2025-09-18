  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Брюгге» разгромил «Монако» в 1-м туре Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 21:59
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге4 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче 1-го тура Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» разгромил представителя Лиги 1 «Монако» — 4:1.

За бельгийцев забили Тресольди (32), Нвадике (39), Ванакен (43) и Диахон (75). Гости ответили точным ударом Фасу на 90+2-й минуте.

При этом на 10-й минуте монегаски могли выйти вперед, но Аклиуш не реализовал пенальти.

Во 2-м туре 1 октября «Монако» примет «Манчестер Сити». «Брюгге» в тот же день отправится в гости к «Аталанте».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Байер» спасся в концовке матча против «Копенгагена» в 1-м туре ЛЧ
18 сентября
«Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России
18 сентября
«Бавария» переиграла «Челси»
18 сентября
«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у «Атлетико»
18 сентября
«Пари Сен-Жермен» с крупным счётом победил «Аталанту»
17 сентября
«Аякс» уступил «Интеру» в матче Лиги чемпионов
17 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
AKH
AKH
19 сентября в 09:35
Монако сыграл хуже Кайрата😀. Барыжный клуб. А как радовались попаданию в ЛЧ. Как оказалось, цель достигнута, можно и ноги раздвигать.. Позорщина😀
112910415
112910415
19 сентября в 06:32
вот и поиграли в ЛЧ ...
Карлос Буряк
Карлос Буряк
18 сентября в 22:59
Без Головина Монако никакой. Впрочем, с ним тоже
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 22:24
Как Брюгге раздухарился – хотят показать товар лицом. Уверен, что в зимнее трансферное окно, ведущие игроки разойдутся, как горячие пирожки. Жаль, сейчас они показывают свой реальный, высокий уровень. В АПЛ большинству уготована роль игроков ротации, в лучшем случае. Многим светит железная лавка или аренды. Правда все они станут гораздо богаче, чем сейчас. Наслаждайтесь футболом, пока это возможно!!!
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 22:15
Брюгге прямо злой гений Монако. Когда то они уже вынесли их в гостях 4:0. Щас Монако забил. Прогресс однако)))
Karkaz
Karkaz
18 сентября в 22:10
Как там называется, залечь на дно в Брюгге)
Bad Listener
Bad Listener
18 сентября в 22:01
Во Франции только одна команда уровня Лиги 1, все остальные из Лиги 2
sihafazatron
sihafazatron
18 сентября в 22:00
Можно самолёт обвинить во всем) Но попали конкретно монегаски....
Надо было пенку забивать в первом тайме, может игра бы по-другому пошла.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 