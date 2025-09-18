«Брюгге» разгромил «Монако» в 1-м туре Лиги чемпионов

В матче 1-го тура Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» разгромил представителя Лиги 1 «Монако» — 4:1.
За бельгийцев забили Тресольди (32), Нвадике (39), Ванакен (43) и Диахон (75). Гости ответили точным ударом Фасу на 90+2-й минуте.
При этом на 10-й минуте монегаски могли выйти вперед, но Аклиуш не реализовал пенальти.
Во 2-м туре 1 октября «Монако» примет «Манчестер Сити». «Брюгге» в тот же день отправится в гости к «Аталанте».
Надо было пенку забивать в первом тайме, может игра бы по-другому пошла.
