«Брюгге» разгромил «Монако» в 1-м туре Лиги чемпионов

1758221956

18 сентября 2025, 21:59

В матче 1-го тура Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» разгромил представителя Лиги 1 «Монако» — 4:1.

За бельгийцев забили Тресольди (32), Нвадике (39), Ванакен (43) и Диахон (75). Гости ответили точным ударом Фасу на 90+2-й минуте.

При этом на 10-й минуте монегаски могли выйти вперед, но Аклиуш не реализовал пенальти.

Во 2-м туре 1 октября «Монако» примет «Манчестер Сити». «Брюгге» в тот же день отправится в гости к «Аталанте».