«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у «Атлетико»

В матче Лиги чемпионов встречались «Ливерпуль» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Робертсон (4'), Салах (6'), ван Дейк (90+2'). За гостей забивал Льоренте (45+3', 81').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 30 сентября, соперником будет «Галатасарай». «Атлетико» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Айнтрахт»).
лично мне игра красных понравилась, бодрое начало, дальше были моменты но не везло с реализацией, вальяжность и расслабон позволили матрасам отыграться, но опять таки свою победу забрали!
Вирджил красавчик! Здорово выручил команду и как настоящий капитан поздравил Слота с ДР!
красные молодцы сыграли без особого напряга, даже если бы была ничья то ничего страшного при новом формате ЛЧ
Ливерпуль с заслуженной победой, так держать!
