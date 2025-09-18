  • Поиск
«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у «Атлетико»

сегодня, 00:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Ливерпуль» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Робертсон (4'), Салах (6'), ван Дейк (90+2'). За гостей забивал Льоренте (45+3', 81').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 30 сентября, соперником будет «Галатасарай». «Атлетико» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Айнтрахт»).

Все новости
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:29
Пока он % на 50 только похож на себя времен Баера. Но его класс виден, есть ощущение что с каждым матчем он прибавляет, и будет расти. Сыгранности не хватает просто.
kq3na7rs7qyx
kq3na7rs7qyx
сегодня в 07:55
Повезло Ливеру в конце,успели спастись
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:15
Думаю Ливерпуль ещё не полностью готов к сезону. Новички притрутся и будет лучше.
f28bcavx4zqs
f28bcavx4zqs
сегодня в 07:13
Чуть-чуть не откамбэчились матрасники
shlomo
shlomo
сегодня в 06:54
Как и пять лет назад оформил дубль на "Энфилде" Маркос Льоренте, но на этот раз "Атлетико" не выиграл из этого ничего. После второго гола испанца глубоко сели в оборону мадридцы и поплатились. "Ливерпуль" просто неудержим в заключительную десятиминутку, но так ли стоит "красным" искушать судьбу, раз за разом упуская преимущество в два мяча? Лучшими игроками "Ливерпуля" стоит назвать Собослаи и Гравенберха, сделавшими по голевой передаче и выполнившими колоссальный объем работы. Салах тоже сегодня был хорош, как и капитан ван Дейк. У "Атлетико" выделялся, конечно, Льоренте.
112910415
112910415
сегодня в 05:27
хозяева не вполне солидны
наблюдаем дальше
Capral
Capral ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 02:32
Ну посмотрим, посмотрим.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:24
красным категорически противопоказано выигрывать по ходу встречи 2-0 ( игры с вишнями ,сороками и сегодня пример), правда надо отдать должное "свое" тем не менее Ливерпуль забирает!
лично мне игра красных понравилась, бодрое начало, дальше были моменты но не везло с реализацией, вальяжность и расслабон позволили матрасам отыграться, но опять таки свою победу забрали!
Вирджил красавчик! Здорово выручил команду и как настоящий капитан поздравил Слота с ДР!
красные молодцы сыграли без особого напряга, даже если бы была ничья то ничего страшного при новом формате ЛЧ
Ливерпуль с заслуженной победой, так держать!
Dudikoff
Dudikoff ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:17
А я вот Вирца до этого только в сборной наблюдал, теперь есть возможность присмотреться. По мне, ощущение, что пока не вкатился на полную. Надо ему привыкнуть к АПЛ. Видно, что игрок умный, много чего умеет. Уверен, заиграет
Capral
Capral ответ ЧЕЧЕНЕЦ-95- (раскрыть)
сегодня в 01:34
Я рад за него. Спасибо.)))
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
ЧЕЧЕНЕЦ-95- ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
очень хорошо даже
Capral
Capral
сегодня в 00:58
Не смотрю АПЛ, но любопытно, как там Вирц поживает- вписался в новую команду или как?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:24
Ливерпуль играл как-то вальяжно, с запасом и вот - чуть не поплатился!
Nenash
Nenash
сегодня в 00:14
Ливер мощен, но ленив, консервативен и не всегда сыгран. Дорогие покупки пока не оправдали себя. Ни одного англичанина в старте. ☝️🤔
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
С очень трудной и заслуженной победой Ливерпуль и всех болельщиков! В такой битве победителем вышел Ливерпуль, благодаря очень важному голу Ван Дейка. Как же он не додумался отпраздновать как Льоренте, чтоб тот знал в следующий раз. Салах поучаствовал в первых двух голах. Раньше Льоренте вытащил Атлетико в матче против Ливерпуля, теперь наоборот, Ван Дейк вытащил Ливерпуль. Интересно, что там сказали Симеоне? Палец понятно, но что сказали... Если честно, я думаю, что Ливерпуль будет разносить многих, после летнего трансферного окна.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:12
На тоненького Ливерпуль заскочил....)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:09
Концовка была огненная Атлетико в этом сезоне слабо играют , я знал что в конце Ливерпуль вырвет победу
azkan
azkan
сегодня в 00:07
Похоже в конце выдали валидольную игру. Вроде матч был спокойным.
С победой Ливерпуль! Как всегда в концовке вырвали победу.
