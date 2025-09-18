  • Поиск
«Бавария» переиграла «Челси»

сегодня, 00:00
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Чалоба (20', автогол), Кейн (27', пенальти, 63'). За гостей забил Палмер (29').

По итогам встречи «Бавария» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Бавария» сыграет 30 сентября, соперником будет «Пафос». «Челси» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Бенфика»).

Fred 368
Fred 368 ответ Дмитрий Райков (раскрыть)
сегодня в 12:17
Ставка не сыграла?)
Capral
Capral
сегодня в 09:05
Для тех, кто критикует Баварию за поражение от Интера хочу напомнить, что на момент игр с миланцами, у Баварии отсутствовала вся ЦЗ и Мусиала. Но даже в таком состоянии немцы боролись и были близки к выходу в полуфинал... Тем более, это был первый самостоятельный сезон Компани.

Челси не играет в хаотичный футбол, в противном случае, эта команда не устроила бы форменный разгром, такому Монстру как ПСЖ, сыграв в финале очень организованно, прежде всего в обороне. А ошибки, так они случаются у всех. Разве их не было у МС, в финале с Интером?
Дмитрий Райков
Дмитрий Райков
сегодня в 07:55
Челси- дно )
adekvat
adekvat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:10
Победитель КЧМ это ни о чем, какой турнир такой и победитель.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:52
Третий гол стал определяющим в этом матче. Ну и незасчитанное взятие ворот со стороны Палмера в самой концовке тоже. В целом, "Челси" не показал того, что мог, а "Бавария" продолжает побеждать во всех турнирах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:49
Такая Бавария должна дойти до полуфинала. Сильный матч против победителя КЧМ провели пацаны Компани
jRest
jRest
сегодня в 06:02
Челси как был хаотичной командой, так и остался. Тренер так и не может навести порядок и поставить игру, как сделал примерно из такого же бардака Энрике в Париже. Не везёт пока лондонцам с коучем.

А вот Бавария максимально странная команда на данный момент. Громит примерно равных ей по силам, и от этого кажется, что с топовой верхушкой она будет сильна, но нет, проваливает такие игры. Куда ей до того же ПСЖ, если она ничего не может поделать с Интером, которого парижские футболисты заставляют ставить исторические антирекорды. Думаю, на сегодняшний день потолок мюнхенцев такой же как у мадридского Реала - что-то около четвертьфинала.
112910415
112910415
сегодня в 05:23
красивая версия Баварии !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:13
Болел Баварии с уверенной Победой! Челси думаю ещё себя покажет
ABir
ABir
сегодня в 01:55
Узнаю , как часы работающую немецкую машину.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:51
Челси нужен еще один Палмер
Capral
Capral
сегодня в 00:25
Очень нравится мне нынешняя Бавария Компани. Нет, Бавария не стала той машиной по добыванию очков, которой она была в 70-х. Это другая Бавария- поэтичная, живописная, совсем не немецкая... Эта команда чередует разную игру- и длинный перевод с фланга на фланг, короткий и средний пас, стремительно убегает в контратаки и отлично смотрится в позиционной игре. Эта команда летает по полю, не ходит.

Но есть и недостатки. Так на пример, непростительные провалы в центре поля, как в случае с голом Челси, где у баварцев образовалась космическая дырище. А почему? Да потому что, Та и Киммих не успевали страховать друг друга. Киммих должен играть при подстраховке Горецки, не иначе, в противном случае- это будет повторение игр сб.Германии с провалом Киммиха в опорной зоне.

Приглашение Та мне сразу не понравилось. Ну не подходит он Баварии. Он и в Байере часто не поспевал- ни за своими, ни за чужими, он не играет в интенсивный футбол. Неделю назад, Ш.Эффенберг раскритиковал футбол Компани, обвинив тренера в суетливом и медленном футболе. Ну что же, думаю сегодня, Компани дал ответ критикану. Не понравился сегодня Диас, и атаку не усилил, и в центре поля ошибался. Зато разыгрался Кейн.

Очень понравился Бой- и в обороне отлично сыграл и подключался в атаку. Даже не всегда надежный и стабильный Ким сегодня порадовал. Вобщем- это вечер Баварии. Ну и лично, Нагелю, как тренеру сборной, мой совет: если используешь Киммиха в опорке- страхуй его Горецкой, как это делает Компани. Про игру Челси ничего писать не буду, пусть болельщики этой команды дадут оценку её игре.

Баварии с победой!!!!!!! Отличный старт, в матче с сильным соперником!!!!!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 00:19, ред.
Уверенно переиграли синих. Компани очень хорошую игру поставил. Забегания, комбинации, контроль мяча, прессинг...всё неплохо организованно. Слабое звено Киммих. В единоборствах отлетает от соперника, игру толком не обостряет. Может аукнуться его игра на высоких стадиях.
Следующая проверка будет в 4 туре с ПСЖ, там уже посерьёзнее соперник и будет больше понимания, насколько игра Баварии близка к финалу ЛЧ.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:16
Включил Тв на 65 минуте матча. Красные закрыли все зоны, а синие ничего не смогли сделать. Ожидал от Челси большего, но вышло, как вышло. А Баварию с победой.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:12, ред.
Бавария по сути ничего не показала особого в домашнем матче. Тут скорее Челси сам себе проиграл на выезде. Автогол Чалоба, глупый пенальти, и голевая ошибка Гюсто.
Ну и Мареска дурачок, Педро Нету и Энцо полностью провалили 1 тайм, но у Марески не хватило яиц заменить их в перерыве и усилить игру заменами.
Баварию с 3 очками.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:11
Бавария в этом сезоне машина могут или взять
azkan
azkan
сегодня в 00:08
Со справедливой победой Баварию!
Как не говори они были сильнее. Да, грубые ошибки синих привели к голам немцев.
Автогол, пенальти и обрез. Но и моменты мюнхенцы сами тоже создавали.
Синим еще учится сыгранности. Энцо давно выдохся и надо было Эстевао выпускать по раньше. А так хороший и интересный матч выдали команды.
Удачи этим клубам в дальнейшем, надеюсь встретятся они еще в плей офф!
