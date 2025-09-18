«Бавария» переиграла «Челси»

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Чалоба (20', автогол), Кейн (27', пенальти, 63'). За гостей забил Палмер (29').
По итогам встречи «Бавария» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Бавария» сыграет 30 сентября, соперником будет «Пафос». «Челси» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Бенфика»).
Как не говори они были сильнее. Да, грубые ошибки синих привели к голам немцев.
Автогол, пенальти и обрез. Но и моменты мюнхенцы сами тоже создавали.
Синим еще учится сыгранности. Энцо давно выдохся и надо было Эстевао выпускать по раньше. А так хороший и интересный матч выдали команды.
Удачи этим клубам в дальнейшем, надеюсь встретятся они еще в плей офф!
Следующая проверка будет в 4 туре с ПСЖ, там уже посерьёзнее соперник и будет больше понимания, насколько игра Баварии близка к финалу ЛЧ.
Но есть и недостатки. Так на пример, непростительные провалы в центре поля, как в случае с голом Челси, где у баварцев образовалась космическая дырище. А почему? Да потому что, Та и Киммих не успевали страховать друг друга. Киммих должен играть при подстраховке Горецки, не иначе, в противном случае- это будет повторение игр сб.Германии с провалом Киммиха в опорной зоне.
Приглашение Та мне сразу не понравилось. Ну не подходит он Баварии. Он и в Байере часто не поспевал- ни за своими, ни за чужими, он не играет в интенсивный футбол. Неделю назад, Ш.Эффенберг раскритиковал футбол Компани, обвинив тренера в суетливом и медленном футболе. Ну что же, думаю сегодня, Компани дал ответ критикану. Не понравился сегодня Диас, и атаку не усилил, и в центре поля ошибался. Зато разыгрался Кейн.
Очень понравился Бой- и в обороне отлично сыграл и подключался в атаку. Даже не всегда надежный и стабильный Ким сегодня порадовал. Вобщем- это вечер Баварии. Ну и лично, Нагелю, как тренеру сборной, мой совет: если используешь Киммиха в опорке- страхуй его Горецкой, как это делает Компани. Про игру Челси ничего писать не буду, пусть болельщики этой команды дадут оценку её игре.
Баварии с победой!!!!!!! Отличный старт, в матче с сильным соперником!!!!!!!
