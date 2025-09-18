«Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

1758224721

18 сентября 2025, 22:45

Футболисты «Ростова» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). У хозяев отличился Манфред Угальде (6). Для нападающего этот гол стал первым в текущем сезоне.

«Ростов» в этом сезоне впервые одержал две победы подряд, ранее команда победила ЦСКА в РПЛ (1:0). «Спартак» проиграл впервые за шесть матчей, в предыдущий раз команда уступала 12 августа в игре с махачкалинским «Динамо» в Кубке России (1:1, 3:4 по пенальти).

«Спартак» занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. «Ростов» идет четвертым, у него 3 очка. В следующем туре «Спартак» 1 октября в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Ростов» на следующий день на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».