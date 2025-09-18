  • Поиск
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

18 сентября 2025, 22:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футболисты «Ростова» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). У хозяев отличился Манфред Угальде (6). Для нападающего этот гол стал первым в текущем сезоне.

«Ростов» в этом сезоне впервые одержал две победы подряд, ранее команда победила ЦСКА в РПЛ (1:0). «Спартак» проиграл впервые за шесть матчей, в предыдущий раз команда уступала 12 августа в игре с махачкалинским «Динамо» в Кубке России (1:1, 3:4 по пенальти).

«Спартак» занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. «Ростов» идет четвертым, у него 3 очка. В следующем туре «Спартак» 1 октября в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Ростов» на следующий день на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Termez Zidan
Termez Zidan
19 сентября в 12:40
Игра отвратительная,мяч не держится,пас отдают кому ненадо, какого фига возле вратаря мяч пасы играют,пару раз могли ростовчане гол забить,но пожалели нас. Хлусевича убрать вообще. Что происходит с командой.
Александр Апалько
Александр Апалько
19 сентября в 09:16
В этой игре вышел наружу главный минус Помазуна-совершенно не умеет управлять защитой. Теперь-то понятно, почему Максименко играет, а не он. Хлусевич просто перестал играть в футбол. Всплыл косяк Ву-плохо играет позиционно, теряет игроков соперника,это показал второй гол Ростова, несмотря на то, что один в один пройти его почти невозможно. Угальде очень не везёт, хотя играл неплохо, как и Солари в первом тайме. А вот без Мартинса игра в центре совсем не клеится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 05:40
Третья подряд за год кубковая игра между данными соперниками в Москве - третье поражение Спартака...
Недооценка соперника...или неправильный настрой на данный турнир ???
112910415
112910415
19 сентября в 05:37
Как-то не блестяще
derrik2000
derrik2000
19 сентября в 00:55
Чуть не забыл.
ХЛУСЕВИЧА даже не в аренду, а на хрен!!!
Воздух чище будет.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
19 сентября в 00:07
Маэстро- это Классика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я таки серьезно поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бессмертные актеры, режиссеры и фильмы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista
18 сентября в 23:42
Vilar
Vilar
18 сентября в 23:32
Давно я так не промахивался со ставками, рядом 2 красных креста. Т.н. армейцы хоть ничью вымучили, а пищевики очень огорчили. Подождём, куда кривая его хулиганская дорожка серба выведет...
stanichnik
stanichnik
18 сентября в 23:24
Хорошую репетицию провели в Москве ростовчане перед выездом к одному из лидеров РПЛ. Не всё так безнадёжно, как казалось на старте чемпионата, да и в Кубке ес ь шанс выйти из группы. Земляков с волевой победой!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 сентября в 23:23
А кто давал согласие на их подписание ? К. И . Бесков и близко к составу бы не подпустил эту четвёрку ! А то ,что у Станковича нет мозгов , многие поняли ещё весной ! Если честно ,то ,положа руку на сердце ,я рад этому проигрышу . Может наконец-то что-то сдвинется с мёртвой точки . Но пока этот баран у руля , эта хрень с командой будет продолжаться . Лучше бы ему дали пожизненную дисквалификацию за непрофессионализм !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ derrik2000 (раскрыть)
18 сентября в 23:15
А что нам остаётся ? Только лишь годить ! Вот так полжизни и прошли в этих ожиданиях .
ABir
ABir
18 сентября в 23:12
Перед началом матча, да и по ходу первого тайма Спартак был явным фаворитом и должен был досрочно по созданным моментам заканчивать матч разгромом и снимать все вопросы. Но после окончания матча все , кто играл сегодня за Спартак должны свои месячные миллионные заработки перечислить на развитие детского футбола в российские регионы, потому, как зря получают свои зарплаты.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 сентября в 23:12, ред.
Ни чего не получаеться на всех фронтах...курица не птица ...станкевич не тренер...зато заморский....хороших слов нет...
fkg5e7w44dcz
fkg5e7w44dcz
18 сентября в 23:12
Осечка Спартака может испортить климат в команде!
Сп62
Сп62
18 сентября в 23:10
Даже "особенного" увольняют, когда он не справляется со своей работой. Почему же у нас терпят недотренера?
derrik2000
derrik2000 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
18 сентября в 23:09
Станкович - ДА.
НЕ тренер однозначно.
Кахигао - не скаут
Для профессионального футбола, по крайней мере.
А что касается игроков...
Я бы погодил ДО прихода нового ГТ (Когда-нибудь-то ЭТО случится???)
Кроме, естественно, Заболотного.
Этого - в аренду, ну, например, в Оренбург.
Или Крылья Советов.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 сентября в 23:08
Спартачи, не раскисайте, верьте в команду, а то стыдно видеть ваши лайки ботам.
Деян не тренер, в принципе, да и Каррера им не был, просто имейте каплю терпения и уважения и гнать в шею двух трёх ботов
iBragim2102
iBragim2102
18 сентября в 23:06
Спартак , конечно , чемпионскую игру показал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
18 сентября в 23:05
Эмоции.... а связи то нет - Деян только лишь за ротацию отвечает, а то что солари, самоха, гарсия и другие нули это не его вина, ей Богу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Карлос Буряк (раскрыть)
18 сентября в 23:04
Я лично .буду за это молиться !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 сентября в 23:03
Гнать это тупое лысое дер.....мо из Спартака ! Гнать ссаными тряпками !!! Развалил всю команду , истеричка хренова !!!А зимой менять всю переднюю линию -! Гарсия , Угальде , Солари , Заболотный - днище днищенское !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Купили никакущего Самошникова . Зачем ????? Станкович - ариведерчи на Х. !!!
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 23:03, ред.
Проиграли... Это уже входит в привычку. Правда, ничего страшного не произошло, просто проиграли. Шансы на победу в Кубке остались. Радует, что Угальде забил.. Вся комбинация получилась очень красиво. Ну что, Манфред продолжит забивать? А вот Зобнин мешает команде. Зачем его выпускают, да ещё и с капитанской повязкой?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Александр Радчинский (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 23:02
боты везде нужны, но это перебор. позор оставьте себе, у Спартака всё хорошо
SpaM-10
SpaM-10
18 сентября в 23:01
Нормально играли минут 20-25 и всё. По игре отметил бы только Ву. Может в серьёзного игрока вырасти, но прежде всего главная помеха для него это Спартак.
Зобнин это вообще х.. пойми что. Сколько можно в команде держать это?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Карлос Буряк (раскрыть)
18 сентября в 23:01
за что? за то что вы тут мультиаккаунт завели?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
18 сентября в 23:00
да бросьте, где позор то? игру Реала, Челси видели? вот там позор, а Спартак играл сегодня в свою силу, просто пустил два
Михалыч 54
Михалыч 54
18 сентября в 22:57
Наметилась неплохая традиция - и в прошлом и в этом розыгрыше Ростов побеждает Спартак в Москве в КР. С победой, РОСТОВ! В Калининграде, конечно, будет тяжело, но кто-то же должен прервать беспроигрышную серию Балтики.
Сп62
Сп62
18 сентября в 22:56
Тут и комментировать нечего. Позор, да и только.
Карлос Буряк
Карлос Буряк
18 сентября в 22:56
Станковича-то уволят или нет?
derrik2000
derrik2000
18 сентября в 22:56
