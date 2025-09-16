«Локомотив» сыграет в первый день четвертого тура «пути РПЛ» Кубка России

1757991603

вчера, 06:00

Программа четвертого тура «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник тремя матчами группового этапа. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Рубин», «Акрон» — «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала).

В первом матче дня «Оренбург» на своем поле встретится с казанским «Рубином», игра начнется в 16:30 мск. Оренбуржцы и казанцы выступают в группе А, с 3 очками они располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. Их соперники по квартету петербургский «Зенит» (9 очков, первое место) и грозненский «Ахмат» (3 очка, второе место) проведут матч 17 сентября на «Газпром-Арене». «Рубин» и «Оренбург» уже встречались в первом туре Кубка России, победу на своем поле одержала казанская команда со счетом 2:0. В матче РПЛ игра в Оренбурге завершилась вничью со счетом 2:2. Оренбуржцы подходят к матчу с серией из четырех игр без побед, в последний раз «Оренбург» победил 17 августа — в матче с тольяттинским «Акроном» (2:1). В таблице РПЛ «Рубин» занимает пятое место, «Оренбург» идет 13-м.

Затем московский «Локомотив» в гостях сыграет с «Акроном», матч начнется в 18:45 мск. Не стоит ждать в составе тольяттинской команды 37-летнего нападающего Артема Дзюбу: он пропускает кубковые встречи из-за отдыха. В текущем сезоне форвард забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. Команды выступают в группе D, «Локомотив» с 6 очками идет вторым, «Акрон» (5) располагается на третьей позиции. Матч их соперников — ЦСКА (7, первое место) и калининградской «Балтики» (0, четвертое место) — состоится в четверг в Москве. «Локомотив» подходит к игре с двумя победами подряд в Кубке России, но в чемпионате железнодорожники идут на серии из четырех ничьих. У «Акрона» ситуация хуже — пять поражений подряд во всех турнирах. В таблице РПЛ «Локомотив» идет третьим, «Акрон» — 15-м.

Завершит игровой день матч «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала), который начнется в 20:45 мск. Махачкалинская команда возглавляет таблицу группы С с 8 очками, нижегородцы (3) идут третьими. Матч их соперников — «Спартака» (7 очков) и «Ростова» (0) — пройдет в четверг в Москве. «Пари НН» проведет первый матч после ухода Давида Мелика-Гусейнова с поста генерального директора клуба. В таблице РПЛ «Динамо» из Махачкалы занимает 12-е место, «Пари НН» идет 14-м.

Также в этом туре состоятся матчи «Крылья Советов» — «Краснодар» и «Сочи» — «Динамо». Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.