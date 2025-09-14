  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В погоне за лидерами: ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ

вчера, 00:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет против «Ростова» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. Отставание от идущего на 2-м месте московского «Локомотива» составляет 1 очко, от лидирующего «Краснодара» — 4. Оба клуба сыграли на один матч больше армейцев, которые в текущем сезоне РПЛ не потерпели ни одного поражения. «Ростов» идет на предпоследней, 15-й позиции, набрав 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой три матча, в которых команды одержали по одной победе и один раз сыграли вничью. Последний матч прошел в рамках суперфинала Фонбет — Кубка России, тогда армейцы одержали победу в серии пенальти.

По мнению бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, армейцы будут явными фаворитами в матче. «У ЦСКА намного лучше подбор исполнителей, команда находится в хорошей форме. „Ростов“ находится внизу турнирной таблицы, поэтому ЦСКА обязан выигрывать, если хочет бороться за чемпионство. Думаю, что армейцы выиграют, они явные фавориты», — сказал он.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА начнется в 19:30 мск.

Осинькин сыграет против «Крыльев Советов», «Балтика» примет «Зенит»

В другом матче игрового дня калининградская «Балтика» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Балтика» расположилась на 4-й строчке в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Калининградцы пока не потерпели ни одного поражения в турнире. «Зенит» неудачно начал сезон, однако благодаря победам в двух последних матчах сумел подняться в турнирной таблице, где занимают 6-е место, имея в активе 12 очков.

В последний раз команды играли в суперфинале Кубка России в сезоне-2023/24. Тогда сильнее оказался «Зенит» (2:1). Последнюю победу над «Зенитом» в чемпионате страны «Балтика» одержала 25 октября 1998 года (3:2). Воскресный матч начнется в 17:00 мск.

Стартует игровой день в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут «Сочи». Самарский клуб занимает 10-е место, имея в активе 9 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего 1 очко.

4 сентября клуб объявил о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, который сменил испанца Роберта Морено. Российский специалист работал в «Крыльях Советов» с 2020 года до конца предыдущего сезона.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках группового этапа «пути РПЛ» Кубка России, победу в серии пенальти одержал «Сочи». Матч начнется в 14:30 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Шанс для Карпина: «Динамо» сыграет против «Спартака» в главном матче тура
13 сентября
«Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство в РПЛ по версии CIES
10 сентября
Александр Медведев и Ари могут сыграть в матче Кубка России
10 сентября
Российские футболисты завершат сбор игрой с победителем Кубка Азии
07 сентября
Сборная России сегодня впервые сыграет с командой Иордании
04 сентября
«Ливерпуль» много пропускает, «Арсенал» – царь стандартов. В АПЛ сыграют фавориты сезона
30 августаRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии1
 
Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 16:42
В чемпионате нужна третья сила (кроме Краснодара и Зенита). Спартак и Локо не тянут. ЦСКА на данный момент лучший претендент на это звание—поэтому болею за них
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:16
Настраиваемся на победу !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:22
Удачи ЦСКА .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:21
Челестини делает отличную работу. Перестроил ЦСКА и при том не потерял в результатах. И не только. ЦСКА показывает красивый футбол. Думаю, в матче с Ростовом армейцы победят.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 