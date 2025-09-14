В погоне за лидерами: ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ

1757797554

вчера, 00:05

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграет против «Ростова» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ , имея в активе 15 очков. Отставание от идущего на 2-м месте московского «Локомотива» составляет 1 очко, от лидирующего «Краснодара» — 4. Оба клуба сыграли на один матч больше армейцев, которые в текущем сезоне РПЛ не потерпели ни одного поражения. «Ростов» идет на предпоследней, 15-й позиции, набрав 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой три матча, в которых команды одержали по одной победе и один раз сыграли вничью. Последний матч прошел в рамках суперфинала Фонбет — Кубка России, тогда армейцы одержали победу в серии пенальти.

По мнению бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, армейцы будут явными фаворитами в матче. «У ЦСКА намного лучше подбор исполнителей, команда находится в хорошей форме. „Ростов“ находится внизу турнирной таблицы, поэтому ЦСКА обязан выигрывать, если хочет бороться за чемпионство. Думаю, что армейцы выиграют, они явные фавориты», — сказал он.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА начнется в 19:30 мск.

Осинькин сыграет против «Крыльев Советов», «Балтика» примет «Зенит»

В другом матче игрового дня калининградская «Балтика» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Балтика» расположилась на 4-й строчке в таблице РПЛ , набрав 15 очков. Калининградцы пока не потерпели ни одного поражения в турнире. «Зенит» неудачно начал сезон, однако благодаря победам в двух последних матчах сумел подняться в турнирной таблице, где занимают 6-е место, имея в активе 12 очков.

В последний раз команды играли в суперфинале Кубка России в сезоне-2023/24. Тогда сильнее оказался «Зенит» (2:1). Последнюю победу над «Зенитом» в чемпионате страны «Балтика» одержала 25 октября 1998 года (3:2). Воскресный матч начнется в 17:00 мск.

Стартует игровой день в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут «Сочи». Самарский клуб занимает 10-е место, имея в активе 9 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ , набрав всего 1 очко.

4 сентября клуб объявил о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, который сменил испанца Роберта Морено. Российский специалист работал в «Крыльях Советов» с 2020 года до конца предыдущего сезона.