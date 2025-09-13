Наставник «Барселоны» Флик предъявил претензии тренеру сборной Испании

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик предъявил претензии наставнику сборной Испании Луису де ла Фуэнте после того, как стало известно о травме хавбека каталонцев Ламина Ямаля.
«Ламин не сможет принять участие в завтрашнем матче. Это неприятно, потому что он играл за национальную команду, испытывая боль, получил несколько ушибов, испытывал некоторые проблемы, но все равно отыгрывал по 79 и 73 минуты в каждой из игр. В Испании лучшие футболисты в мире, и, возможно, иногда вам нужно заботиться о молодых игроках.
Я не разговаривал с де ла Фуэнте, у меня была текстовая переписка с ним. Его английский не очень хорош, да и мой испанский тоже. Общение могло бы быть лучше. Я работал в сборной тренером и знаю, как все это работает, но общение с клубом должно быть лучше, потому что у нас есть там не только Ламин, но и другие игроки», — сказал Флик.
Дружище, я отвлекусь на пару часиков, сегодня еще много дел, а хочется успеть еще посмотреть Барселону... Однако, если тебе неинтересно моё мнение, я не навязываюсь, на Соккере есть с кем потележить, кроме меня.)))
Какая разница, кто был Алонсо, если Реал это не Байер ? Одно это уже охарактеризует Хаби по Новому: не факт, что с лучшей стороны, согласен, но по Новому. А закрываться Новому человеку творческому... это, для моего восприятия, непонятное явление.
Кстати Алонсо поменял схему на 4-2-3-1 и выпускает на поле в старте тех, кого гнобил Анчи. Поэтому Реал сейчас другой. Не знаю куда это приведёт, но Хаби лепит чёто своё, поэтому сама трансформация РМ возбуждает интерес.
Макс, ты очень удивишься, но с этого сезона я не смотрю матчи Реала, по известной тебе причине, но смотрю матчи Барсы, и мне будет очень обидно, если из-за травм в Барселоне не получится здоровой конкуренции в Примере, ведь альтернативы в испанском футболе давно нет Реалу и Барселоне...
Интересно будет посмотреть, как Флик справится с потерей Ямаля, и чтобы не получилось как у Гварда- с потерей бельгийца...
Сегодня посмотрю обязательно Барсу!!!
Я неправильно выразился.
По креативности Ямаля спору нет, но он не мысль команды. Педри выбирает, продвигает и развивает атаки Барселоны, определяя их вектор. Ямаль - это производная.
Не знаю, на сколько серьезна травма Ямальки, но его отсутствие незамедлительно скажется на игре Барселоны в плане выдумки и креатива. Вот и посмотрим, готов ли Флик к замене игрока по позиции, ведь давно уже имеются разговоры о том, что Барса- команда одного игрока. Поглядим, сможет ли Флик, качественно найти выход из сложившейся непростой ситуации, или по-прежнему, всецело будет зависим от одного игрока...
Не хотелось бы, чтобы травма Ямаля нарушила конкуренцию между Реалом и Барсой, а она, таковой, стать может, если учесть невероятную зависимость каталонцев от своего молодого гения.
