Наставник «Барселоны» Флик предъявил претензии тренеру сборной Испании

вчера, 22:52

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик предъявил претензии наставнику сборной Испании Луису де ла Фуэнте после того, как стало известно о травме хавбека каталонцев Ламина Ямаля.

«Ламин не сможет принять участие в завтрашнем матче. Это неприятно, потому что он играл за национальную команду, испытывая боль, получил несколько ушибов, испытывал некоторые проблемы, но все равно отыгрывал по 79 и 73 минуты в каждой из игр. В Испании лучшие футболисты в мире, и, возможно, иногда вам нужно заботиться о молодых игроках.

Я не разговаривал с де ла Фуэнте, у меня была текстовая переписка с ним. Его английский не очень хорош, да и мой испанский тоже. Общение могло бы быть лучше. Я работал в сборной тренером и знаю, как все это работает, но общение с клубом должно быть лучше, потому что у нас есть там не только Ламин, но и другие игроки», — сказал Флик.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:56
А он не творческий человек. Творческий Анчелотти, пусть даже при всех его ошибках. Гвард не творческий тренер, потому что только безыдейный тренер мог из самого классического немецкого клуба, три года подряд лепить еще одну Барселону, и не суметь потерю бельгийца земенить должным образом, и два года ныть и придумывать смешные детские отмазки...

Дружище, я отвлекусь на пару часиков, сегодня еще много дел, а хочется успеть еще посмотреть Барселону... Однако, если тебе неинтересно моё мнение, я не навязываюсь, на Соккере есть с кем потележить, кроме меня.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:45
Чеспризнаться всегда удивлялся людям, которые заранее высказывают безапелляционное суждение на события Будущего.
Какая разница, кто был Алонсо, если Реал это не Байер ? Одно это уже охарактеризует Хаби по Новому: не факт, что с лучшей стороны, согласен, но по Новому. А закрываться Новому человеку творческому... это, для моего восприятия, непонятное явление.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:39
Я никогда не был фанатом Мбаппе и сейчас не сильно им интересуюсь. А то, что лепит Алонсо- это, как я тебе уже говорил- только от безысходности или методом тыка, но не за счет тренерской глубокой мысли или дальновидного плана на игру... Мне даже не обязательно смотреть на игру Реала, потому что знаю футбол Алонсо, которому, стать чемпионом, может помочь только неудачи или травмы Барсы. Хотя уверен, что мои оппоненты, в случае победы Реала, будут визжать, что Алонсо- великий тренер, и только он смог поднять Реал.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:31, ред.
Зря Реал не смотришь. Там Мбаппе на свою пиковую форму выходит, поэтому даже на него одного стоит смотреть.
Кстати Алонсо поменял схему на 4-2-3-1 и выпускает на поле в старте тех, кого гнобил Анчи. Поэтому Реал сейчас другой. Не знаю куда это приведёт, но Хаби лепит чёто своё, поэтому сама трансформация РМ возбуждает интерес.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:25
Ну пусть так, ничего не имею против.)))
Макс, ты очень удивишься, но с этого сезона я не смотрю матчи Реала, по известной тебе причине, но смотрю матчи Барсы, и мне будет очень обидно, если из-за травм в Барселоне не получится здоровой конкуренции в Примере, ведь альтернативы в испанском футболе давно нет Реалу и Барселоне...
Интересно будет посмотреть, как Флик справится с потерей Ямаля, и чтобы не получилось как у Гварда- с потерей бельгийца...
Сегодня посмотрю обязательно Барсу!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:09, ред.
Да, Вить, не мотор, а скорее дирижёр / режиссёр.
Я неправильно выразился.

По креативности Ямаля спору нет, но он не мысль команды. Педри выбирает, продвигает и развивает атаки Барселоны, определяя их вектор. Ямаль - это производная.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:03
Про мотор я ничего не говорю и мотором Ямаля не называю- исключительно креативщиком и мыслью команды. Это всё равно, что сравнивать мотора Недведа с креативщиком Дель Пьеро...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:26, ред.
Мотор и главный креативщик в Барселоне - это Педри, а не Ямаль. Потеря Ямаля, да, болезненна, но потеря Педри (тьфу, тьфу) - смертельна.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:16
Если перевести с немецкого, он прям очень недоволен Фуенте. В бешенстве)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:44
Все эти расширения турниров будут очень печальны для футбола, как я и утверждал ещё до начала их расширения.
Capral
Capral
вчера в 23:26
Ну, про свою работу в сборной конФЛИКт мог бы и не вспоминать, она, прямо скажем не очень была образцовой, со всеми вытикающими...))) А что касается травмы Ямаля и игрового времени его в сборной Испании, то в этом случае, я думаю, вопросы надо предъявлять к медицинскому персоналу национальной сборной, которые, видимо, допускали появление юного таланта в старте...

Не знаю, на сколько серьезна травма Ямальки, но его отсутствие незамедлительно скажется на игре Барселоны в плане выдумки и креатива. Вот и посмотрим, готов ли Флик к замене игрока по позиции, ведь давно уже имеются разговоры о том, что Барса- команда одного игрока. Поглядим, сможет ли Флик, качественно найти выход из сложившейся непростой ситуации, или по-прежнему, всецело будет зависим от одного игрока...

Не хотелось бы, чтобы травма Ямаля нарушила конкуренцию между Реалом и Барсой, а она, таковой, стать может, если учесть невероятную зависимость каталонцев от своего молодого гения.
