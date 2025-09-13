Наставник «Барселоны» Флик предъявил претензии тренеру сборной Испании

1757793173

вчера, 22:52

Наставник «Барселоны» предъявил претензии наставнику сборной Испании после того, как стало известно о травме хавбека каталонцев .

«Ламин не сможет принять участие в завтрашнем матче. Это неприятно, потому что он играл за национальную команду, испытывая боль, получил несколько ушибов, испытывал некоторые проблемы, но все равно отыгрывал по 79 и 73 минуты в каждой из игр. В Испании лучшие футболисты в мире, и, возможно, иногда вам нужно заботиться о молодых игроках.

Я не разговаривал с де ла Фуэнте, у меня была текстовая переписка с ним. Его английский не очень хорош, да и мой испанский тоже. Общение могло бы быть лучше. Я работал в сборной тренером и знаю, как все это работает, но общение с клубом должно быть лучше, потому что у нас есть там не только Ламин, но и другие игроки», — сказал Флик.