«Арсенал» сыграет против «Атлетика» без двух ключевых игроков

вчера, 21:51
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:45 Не начался

Подготовка «Арсенала» к стартовому матчу Лиги чемпионов против «Атлетика» была омрачена из-за травм двух игроков.

Как сообщает ESPN, команда Микеля Артеты по-прежнему остается без капитана Мартина Эдегора и вингера Букайо Сака в преддверии матча Лиги чемпионов против «Атлетика», который состоится во вторник (16 сентября).

26-летний Эдегор был вынужден покинуть поле из-за травмы плеча во время победы «Арсенала» со счетом 3:0 над «Ноттингем Форест» в минувшие выходные. 24-летний Сака выбыл из строя в конце августа из-за травмы подколенного сухожилия и, как ожидается, не вернется до конца месяца.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:43
А ведь Атлетик серьёзный соперник, он получил козырь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
Посмотрим, справится ли Атлетик Бильбао...
2yf4wky34ntv
2yf4wky34ntv
вчера в 22:14
Потери серьезные, надеюсь справимся без них
