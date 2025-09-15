«Арсенал» сыграет против «Атлетика» без двух ключевых игроков

1757962310

вчера, 21:51

Подготовка «Арсенала» к стартовому матчу Лиги чемпионов против «Атлетика» была омрачена из-за травм двух игроков.

Как сообщает ESPN, команда Микеля Артеты по-прежнему остается без капитана и вингера в преддверии матча Лиги чемпионов против «Атлетика», который состоится во вторник (16 сентября).

26-летний Эдегор был вынужден покинуть поле из-за травмы плеча во время победы «Арсенала» со счетом 3:0 над «Ноттингем Форест» в минувшие выходные. 24-летний Сака выбыл из строя в конце августа из-за травмы подколенного сухожилия и, как ожидается, не вернется до конца месяца.