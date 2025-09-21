Фассон: «Расстроились, потому что вели по игре»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России.
Конечно, расстроились, потому что вели по игре. А потом случился этот эпизод, когда судья указал пенальти, а там непонятно даже, было ли нарушение вообще. Никто этого момента не понял.
Всегда обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах. Когда команда бежит, бьётся, старается, а потом происходит нечто подобное. Почему пять ничьих подряд? Сложно ответить. Надо работать, чтобы победы были.
Есть предчувствие, что "киношка", в главной роли которой будет дядя в черной форме со свистком через губу и там состоится...)
