Фассон: «Расстроились, потому что вели по игре»

Защитник «Локомотива» прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России.

Конечно, расстроились, потому что вели по игре. А потом случился этот эпизод, когда судья указал пенальти, а там непонятно даже, было ли нарушение вообще. Никто этого момента не понял.

Всегда обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах. Когда команда бежит, бьётся, старается, а потом происходит нечто подобное. Почему пять ничьих подряд? Сложно ответить. Надо работать, чтобы победы были.