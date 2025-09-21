  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Фассон: «Расстроились, потому что вели по игре»

вчера, 10:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России.

Конечно, расстроились, потому что вели по игре. А потом случился этот эпизод, когда судья указал пенальти, а там непонятно даже, было ли нарушение вообще. Никто этого момента не понял.

Всегда обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах. Когда команда бежит, бьётся, старается, а потом происходит нечто подобное. Почему пять ничьих подряд? Сложно ответить. Надо работать, чтобы победы были.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» и ЦСКА проиграли в один день: итоги тура Кубка России
19 сентября
Тренер «Спартака» Станкович назвал причину поражения от «Ростова»
18 сентября
Альба назвал футболистов «Ростова» мужиками после матча со «Спартаком»
18 сентября
Кахигао оценил текущий состав «Спартака»
15 сентября
Петров: «Не хватило хладнокровия, чтобы забить „Зениту“»
15 сентября
ЦСКА проиграл впервые с октября, «Зенит» потерял очки: итоги 8-го тура РПЛ
14 сентября
 
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:02
Прильни сегодня к голубому экрану вещающего из города Краснодар...)
Есть предчувствие, что "киношка", в главной роли которой будет дядя в черной форме со свистком через губу и там состоится...)
therapy
therapy
вчера в 10:34
У нас все команды так: "Играют", потом не понимают....Это наш футбол и наше судейство.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:16
Какую уже подряд ничью гоняет этот "претендент"? Один раз случайность, два - совпадение, три и более - закономерность.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 