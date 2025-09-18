Тренер «Спартака» Станкович назвал причину поражения от «Ростова»

Причиной поражения московского «Спартака» от «Ростова» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу стала плохая игра команды во втором тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Деян Станкович.
В четверг «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:2.
«Причиной поражения был весь второй тайм, — сказал Станкович. — В первом тайме мы владели инициативой, контролировали игру, выигрывали единоборства, была ошибка, но в целом провели его неплохо. Но во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти. В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу».
«Спартак» занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. «Ростов» идет четвертым, у него 3 очка.
Так в чём причина то? Почему играли хуже во втором тайме? Почему в первом всего один мяч забили? Чот не одной причины не прочитал, просто констатация того что все итак видели и характерные для борова отмазки. Вот когда нет Медины и судей ответственность можно переложить на расписание. Он хитрее и изощрённее Абаскаля даже. Впрочем Лукойл столько платит что не грех и напрячь свою одну извилину чтобы подумать как свою задницу прикрыть.
З.Ы. И ещё вот вопрос на засыпку по первому тайму - почему Хлусевич игрок Ростова с прекрасной передачей беспрепятственно передачи отдаёт и кто ему футболку Спартака дал и никак не заберёт?
