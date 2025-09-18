Тренер «Спартака» Станкович назвал причину поражения от «Ростова»

1758227588

18 сентября 2025, 23:33

Причиной поражения московского «Спартака» от «Ростова» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу стала плохая игра команды во втором тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых .

В четверг «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:2.

«Причиной поражения был весь второй тайм, — сказал Станкович. — В первом тайме мы владели инициативой, контролировали игру, выигрывали единоборства, была ошибка, но в целом провели его неплохо. Но во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти. В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу».

«Спартак» занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. «Ростов» идет четвертым, у него 3 очка.