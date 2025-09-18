  • Поиск
Тренер «Спартака» Станкович назвал причину поражения от «Ростова»

18 сентября 2025, 23:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Причиной поражения московского «Спартака» от «Ростова» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу стала плохая игра команды во втором тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

В четверг «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:2.

«Причиной поражения был весь второй тайм, — сказал Станкович. — В первом тайме мы владели инициативой, контролировали игру, выигрывали единоборства, была ошибка, но в целом провели его неплохо. Но во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти. В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу».

«Спартак» занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. «Ростов» идет четвертым, у него 3 очка.

Bad Listener
Bad Listener ответ Termez Zidan (раскрыть)
19 сентября в 18:04
Так Помазуна в упор расстреливали, его косяков нет ни в одном из пропущенных мячей, вратарь к сожалению тоже не Флэш и не Супермен и его возможности ограничены, иначе бы и защита не нужна была. Помазун взял один из ударов что на один больше чем Максименко взял с Динамо не считая паса в руки от Тюкавина. Всё что мог Помазун отбивать я считаю он отбил, плюс создал гол. Мне кажется ему надо дать шанс поиграть, но в нормальном Спартаке с обороной и атакой, а не в этом недоразумении Станковича
Termez Zidan
Termez Zidan
19 сентября в 13:41
Ребята,ладно со Станковичем,он уйдет и кого можно ставить вместо него? И ещё один вопрос,что делать с Максименко? Нету у нас хороших вратарей,вот даже Помазун не уберёг команду.
VeniaminS
VeniaminS
19 сентября в 10:06
Улучшить надо тренировки,плохой контакт с игроками команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 сентября в 08:57
Во вчерашнем поражении не вижу вины Деяна от слова совсем.
У нас то Денисов был во всем виноват, то Максименко, то Деян. Не надоело? понятно, хейтеры, но у наших то что в голове
Брулин
Брулин
19 сентября в 08:28
Совести у тебя нет. Если ты мужик, должен уходить и без неустойки.
Александр Радчинский
Александр Радчинский
19 сентября в 08:25
Причина одна -Станкович в команде. Тупой и безмозглый индивид, которого назвать тренером язык не поворачивается.
galem72
galem72
19 сентября в 07:49
Блин, какое же убогое бормотание с перебиранием слов, еле подходящих по смыслу. Серб ничего не даёт команде, не может поменять тактику по ходу встречи, не мотивирует игроков. Тупо истеричный персонаж с детским максимализмом. Пора отправлять его за борт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 сентября в 07:19
Заголовок...тренер Спартака назвал причину....я здесь ни какого тренера не вижу...изворачиваеться как уж на сковородке...
112910415
112910415
19 сентября в 06:26
да он талантище ... сообразительный !
9feyxzz3ctjq
9feyxzz3ctjq
19 сентября в 05:12
Станкович и есть причина поражения, уж очень сильно он прыгал после первого забитого мяча в матче
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 05:11, ред.
Почему Станковичу не сказали что матч состоит из двух таймов ???
Любой в такой ситуации растеряется....
Прям как в "Большой перемене".....
"Ходишь ходишь по бровке, уже победу отмечаешь...а потом Бац и вторая смена."
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 02:58
Это не ответ серьёзного человека.
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 02:56
А почему команда плохо играла во втором тайме?
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 02:53
Деян посмотри в зеркало и ты увидишь причину поражения...)
wn3fekrjq7tt
wn3fekrjq7tt
19 сентября в 02:01
Да уж, ростов с победой...
ABir
ABir
19 сентября в 01:58
Оправдание - так себе, как от школьника двоечника.
Bad Listener
Bad Listener
19 сентября в 01:43, ред.
Тренер «Спартака» Станкович назвал причину понять и простить его снова.

Так в чём причина то? Почему играли хуже во втором тайме? Почему в первом всего один мяч забили? Чот не одной причины не прочитал, просто констатация того что все итак видели и характерные для борова отмазки. Вот когда нет Медины и судей ответственность можно переложить на расписание. Он хитрее и изощрённее Абаскаля даже. Впрочем Лукойл столько платит что не грех и напрячь свою одну извилину чтобы подумать как свою задницу прикрыть.

З.Ы. И ещё вот вопрос на засыпку по первому тайму - почему Хлусевич игрок Ростова с прекрасной передачей беспрепятственно передачи отдаёт и кто ему футболку Спартака дал и никак не заберёт?
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
19 сентября в 00:58
В Москве лучше.))
sihafazatron
sihafazatron
18 сентября в 23:59
Он ещё не в Сербии?
