«Спартак» и ЦСКА проиграли в один день: итоги тура Кубка России

1758232426

19 сентября 2025, 00:53

Программа четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу завершилась в четверг двумя матчами. В этот день московские «Спартак» и ЦСКА дома проиграли «Ростову» и калининградской «Балтике» соответственно.

«Спартак» открыл счет в матче на 6-й минуте игры, это сделал нападающий Манфред Угальде. Для него этот гол стал первым в 10 матчах текущего сезона. У «Ростова» отличились Даниил Шанталий (54) и Илья Вахания (88). Ростовчане одержали вторую победу подряд после неудачного старта, до этого команда на своем поле обыграла ЦСКА со счетом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ . Красно-белые прервали серию из шести игр без поражений, последний раз «Спартак» уступил 12 августа махачкалинскому «Динамо» также в Кубке России (1:1, 3:4 по пенальти).

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович видит причину поражения в игре команды во втором тайме. «Во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти, — сказал Станкович журналистам. — В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу».

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба назвал своих подопечных мужиками по итогам игры со «Спартаком». "Чтобы победить, нужно хорошо прессинговать, нужна удача, все было хорошо, работала команда. Футболисты — мужики, также была удача, — сказал Альба журналистам. — Я не думаю, что «Спартак» стал любимой командой для нас. Недавно в Ростове они победили, поэтому не сказал бы, что такие удачные матчи у нас против «Спартака».

В турнирной таблице группы C первое место занимает махачкалинское «Динамо», набравшее 11 очков. Вторым с 7 очками идет «Спартак», «Пари Нижний Новгород» и «Ростов» имеют в активе по 3 очка. Во вторник «Динамо» в гостях обыграло «Пари НН» со счетом 2:1. В следующем туре «Спартак» 1 октября в гостях сыграет с «Пари НН», «Ростов» на следующий день на выезде встретится с «Динамо».

ЦСКА во втором матче подряд без победы

В первом матче дня ЦСКА на своем поле уступил «Балтике» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, у армейцев забил нападающий Тамерлан Мусаев, у «Балтики» — Кирилл Степанов, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. Все решилось в серии пенальти, дело дошло до ударов вратарей, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал 11-метровый, его коллега Иван Кукушкин оказался точен. В серии пенальти счет был 10:9 в пользу «Балтики».

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что команде не хватило внимания на последних минутах. «Связываю с недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия, — сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА . — Игрок „Балтики“ выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошел удар по воротам — мяч шел мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника».

«Балтика» одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка России. В турнирной таблице группы D лидирует московский «Локомотив», который во вторник на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» (3:1). ЦСКА (8 очков) идет вторым, «Акрон» (5) — третьим, «Балтика» (2) — четвертой. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом», «Балтика» примет «Акрон», обе встречи состоятся 1 октября.

О Кубке России

В других матчах четвертого тура «Оренбург» оказался сильнее казанского «Рубина» (0:0, 4:2 по пенальти), петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1). «Зенит» досрочно выиграл группу A, набрав 12 очков, далее располагаются «Оренбург» (5), «Рубин» (4) и «Ахмат» (3).

Самарские «Крылья Советов» уступили «Краснодару» (1:2), московское «Динамо» обыграло «Сочи» (4:0). В квартете B с 9 очками лидирует «Краснодар», далее идут «Динамо» (7), «Крылья Советов» (6) и «Сочи» (2).