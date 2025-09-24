  • Поиск
Палмер проиграл суд французской винодельне

вчера, 18:51

На этой неделе нападающий «Челси» Коул Палмер проиграл судебную тяжбу с французской винодельней, пытаясь запатентовать свое празднование гола.

Как сообщается, Палмер хотел запатентовать свое знаменитое «ледяное» празднование под названием Cold Palmer («Холодный Палмер» — прим.). Однако ему помешало то, что винодельня Шато Палмер, расположенная в регионе Марго в Бордо, посчитала, что товарный знак с таким названием будет угрозой для ее собственного бренда.

Среди товаров компании, как сообщается, одежда, продукты питания, игрушки, туалетные принадлежности, бритвенные лезвия, диетические напитки и алкоголь. Теперь, по данным The Sun, Палмер проиграл судебное разбирательство, и его «юридическая команда внесла изменения в документы Управления по интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить дальнейшее столкновение интересов».

Винодельня в первую очередь считала, что если Палмер начнет продавать алкоголь (главным образом вино), то их бренду будет нанесен серьезный ущерб из-за путаницы.

Шато Палмер было названо в честь офицера британской армии Чарльза Палмера, который приобрел поместье в 1814 году, тогда оно называлось Шато де Гаск и существовало еще до появления клуба Палмера «Челси».

Penokkio
Penokkio
вчера в 23:20
Учитывая что сам Палмер просто внаглую спёр это празднование у баскетболиста НБА Трэя Янга, который так делал ещё за 4-5 лет до Палмера - то фиг ему, а не патент (хотя скорее всего в новости идёт речь про товарный знак)
311
311
вчера в 20:48
Опять делят воздух
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:31
Не надо было с ними судиться. Проиграл суд, так и еще пропиарил этих виноделов за счет своего имени.
112910415
112910415
вчера в 20:23
И как с этим жить?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:07
Ну вот ещё один человек проиграл бой "Зелёному Змию"...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:39
Что к чему…
Futurista
Futurista
вчера в 18:57
Шато де Гаск?)...не понял, что за дела?...
