1758729075

вчера, 18:51

На этой неделе нападающий «Челси» проиграл судебную тяжбу с французской винодельней, пытаясь запатентовать свое празднование гола.

Как сообщается, Палмер хотел запатентовать свое знаменитое «ледяное» празднование под названием Cold Palmer («Холодный Палмер» — прим.). Однако ему помешало то, что винодельня Шато Палмер, расположенная в регионе Марго в Бордо, посчитала, что товарный знак с таким названием будет угрозой для ее собственного бренда.

Среди товаров компании, как сообщается, одежда, продукты питания, игрушки, туалетные принадлежности, бритвенные лезвия, диетические напитки и алкоголь. Теперь, по данным The Sun, Палмер проиграл судебное разбирательство, и его «юридическая команда внесла изменения в документы Управления по интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить дальнейшее столкновение интересов».

Винодельня в первую очередь считала, что если Палмер начнет продавать алкоголь (главным образом вино), то их бренду будет нанесен серьезный ущерб из-за путаницы.

Шато Палмер было названо в честь офицера британской армии Чарльза Палмера, который приобрел поместье в 1814 году, тогда оно называлось Шато де Гаск и существовало еще до появления клуба Палмера «Челси».