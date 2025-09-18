  • Поиск
Суд начал разбирательство в отношении Рауля Асенсио

18 сентября 2025, 17:07

Суд испанского города Сан-Бартоломе-де-Тирахана начал разбирательство в отношении защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио и его бывших товарищей по молодежной команде Андреса Гарсии, Феррана Руиса и Хуана Родригеса из-за распространения видеороликов сексуального характера с участием двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Судья требует от Руиса, Родригеса и Гарсии внести залог в размере €20 тыс., а от Асенсио — залог в размере €15 тыс.

В 2023 году стало известно, что четырех футболистов системы «Реала» задержали по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. В мае 2025 года следственный суд испанской Гран-Канарии возбудил уголовное дело против игроков в связи с ранее выдвинутыми обвинениями за запись и распространение сексуальных изображений двух женщин.

В августе испанская прокуратура потребовала для Асенсио 2,5 года тюремного заключения, для других фигурантов дела — 4 года и 7 месяцев лишения свободы.

Асенсио 22 года, он является воспитанником «Реала». За основную команду защитник выступает с лета 2024 года, проведя в ее составе 48 матчей в различных турнирах и отметившись 2 голевыми передачами.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 сентября в 20:37, ред.
Че..., с девками нечем было заниматься, кроме как их на камеру снимать?!

Ишаки...( facepalm )
Lobo77
Lobo77
18 сентября в 20:18
Ох не о том в юной глупой башке мыслишки, тараканят.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
18 сентября в 20:01, ред.
Ну откровенно говоря защитник посредственный. Да играет не жалея ни себя ни соперника, возможно и готов умереть на поле за герб на груди. Кто то даже видел в нем "наследника" Рамоса. Но Серхио прежде всего был профессионалом, а потом уже в меру жестким защитником. А этот парнишка не остановится пока не увидит перед собой полторы желтой карточки.
CCCP1922
CCCP1922
18 сентября в 17:29
Вот же дурак - может карьеру испортить... Интересно, а если его реально закроют?
Гость
