Смолов отпущен под обязательство о явке по делу о драке в кафе

вчера, 12:25

Мера пресечения в виде обязательства о явке избрана в отношении футболиста Федора Смолова в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о футболисте Федоре Смолове.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:40
Остались. Статья какая ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:39
В УПК РФ при избрании меры пресечения, т.е. вида ограничений подозреваемому такого вида как в данном случае ( явка по вызову) залог не предусмотрен. Достаточно подписки. При нарушении подписки может быть взятие под стражу по решению суда. Вопросы остались?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:16
Видимо присядет парень... Экспертиза есть, заявление потерпевший подал. Похоже решили показательно с Федей разобраться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:49
Где инфа о размере залога, автор ??!!
Гость
