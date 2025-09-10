Смолов отпущен под обязательство о явке по делу о драке в кафе

1757496335

вчера, 12:25

Мера пресечения в виде обязательства о явке избрана в отношении футболиста в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД , на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о футболисте Федоре Смолове.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.