В «Динамо» назвали «не колоссальной» компенсацию от Норманна по решению CAS

1757663082

вчера, 10:44

Московское «Динамо» удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по делу норвежского футболиста Матиаса Норманна, но сумма компенсации не является колоссальной. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

2 сентября в пресс-службе CAS сообщили, что организация отклонила жалобы Норманна по решению с «Динамо». Также суд не удовлетворил иск бело-голубых по увеличению суммы по этому делу.

«Нам пришло решение от CAS по делу Норманна, его жалоба отклонена. Если обращаться в Верховный суд Швейцарии, то там процент обжалования стремится к нулю, не думаю, что Норманн будет туда подавать, хотя это его право, — сказал Пивоваров на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем „Динамо“ и ведущими клубами бело-голубых. — Конечно, мы довольны результатом: компенсация в сторону „Динамо“ подтверждена. Конечно, она не колоссальная, потому что оставалось две недели до окончания срока его аренды, и сумма компенсации рассчитывалась от его зарплаты».