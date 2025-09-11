  • Поиск
«Челси» обвинен в 74 нарушениях, допущенных при Абрамовиче

вчера, 15:23

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение лондонскому «Челси» в 74 нарушениях, допущенных во времена управления клуба российским владельцем Романом Абрамовичем. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

«Мы продолжим сотрудничать с Футбольной ассоциацией Англии для скорейшего завершения этого дела. Мы хотели бы официально выразить нашу благодарность ассоциации за сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в котором основное внимание уделялось событиям, произошедшим более десяти лет назад», — говорится в заявлении клуба.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,8 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,4 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,4 млрд) — вложено в его развитие.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков в трех матчах. В следующем матче клуб встретится с «Брентфордом» 13 сентября.

q96d7wz4fpsq
q96d7wz4fpsq ответ rs88mmf4u8hh (раскрыть)
вчера в 19:34
Да, бабки хорошие влилв синих
v4zt6s27jgd4
v4zt6s27jgd4 ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 19:33
Это 17 нарушений, или больше ничего не придумал?
rs88mmf4u8hh
rs88mmf4u8hh
вчера в 18:32
Зато его Челси запомнится надолго
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:08
Все 74 нарушения привели: "клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира" если да то лишить клуб всего перечисленного выше, и начинать новую страницу...или нет? Не готовы?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:44
Каким бы человеком ни был Арамович, он создатель современного Челси, нельзя так откровенно открещиваться от него. Ах, вы за справедливость? Ну так, ради этой самой справедливости, откажитесь от всех титулов, полученных при Абрамовиче? Заберите их у Челси.
