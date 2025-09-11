«Челси» обвинен в 74 нарушениях, допущенных при Абрамовиче

1757593405

вчера, 15:23

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение лондонскому «Челси» в 74 нарушениях, допущенных во времена управления клуба российским владельцем . Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

«Мы продолжим сотрудничать с Футбольной ассоциацией Англии для скорейшего завершения этого дела. Мы хотели бы официально выразить нашу благодарность ассоциации за сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в котором основное внимание уделялось событиям, произошедшим более десяти лет назад», — говорится в заявлении клуба.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,8 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,4 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,4 млрд) — вложено в его развитие.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.