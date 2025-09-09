  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Юрист объяснил порядок выплаты долгов футбольного клуба «Химки»

вчера, 14:00

Полномочия по выплате долгов футбольного клуба «Химки» перешли к конкурсному управляющему. Об этом журналистам рассказал юрист, представлявший «Химки» в суде.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Полномочия по долгам перешли к конкурсному управляющему. Он будет оценивать имеющееся имущество. В первую очередь он пытается погасить долги с его помощью. Конкурсный управляющий назначается судом, его кандидатуру предложила налоговая служба. Насколько я понимаю, это человек просто из ассоциации арбитражных управляющих. Насколько я знаю, у клуба не хватает активов, чтобы покрыть все долги», — сказал юрист.

«По срокам процедура занимает полгода, но может быть продлена. Зависит от сложности дела и объема принимаемых мер. Практика показывает, что такие дела могут затягиваться на годы», — добавил специалист.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом
Вчера, 12:20
Экс-игрок сборной Франции Бен-Йеддер осужден за психологическое насилие
03 сентября
Арбитражный суд Московской области отложил заседание по банкротству «Химок»
03 сентября
CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по футболисту Норманну
02 сентября
Арбитражный суд Московской области перенёс заседание по делу «Химок»
27 августа
Следствие завершило расследование дела совладельца «Торпедо» Соболева
21 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:12
Ясно, что дело темное
Брулин
Брулин
вчера в 17:27
Вот так зарыват бюджетные деньги в футбольном поле чудес . Все с концами и виновных конечно нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Короче, тёмные дела творятся. Хоть бы с футболистами рассчитались...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 