Юрист объяснил порядок выплаты долгов футбольного клуба «Химки»

1757415610

вчера, 14:00

Полномочия по выплате долгов футбольного клуба «Химки» перешли к конкурсному управляющему. Об этом журналистам рассказал юрист, представлявший «Химки» в суде.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Полномочия по долгам перешли к конкурсному управляющему. Он будет оценивать имеющееся имущество. В первую очередь он пытается погасить долги с его помощью. Конкурсный управляющий назначается судом, его кандидатуру предложила налоговая служба. Насколько я понимаю, это человек просто из ассоциации арбитражных управляющих. Насколько я знаю, у клуба не хватает активов, чтобы покрыть все долги», — сказал юрист.

«По срокам процедура занимает полгода, но может быть продлена. Зависит от сложности дела и объема принимаемых мер. Практика показывает, что такие дела могут затягиваться на годы», — добавил специалист.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.